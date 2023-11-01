Отправлено: - 14:49

saba:

виртуальная ненависть к одному человеку, чтобы желать плохого целому двору

Цитата:Ну, да и вы это заметили: - какая то ЗВЕРИНАЯ ненависть, аж с клыков слюни капают.Не само обсуждение, а именно НЕНАВИСТЬ- в каждом слове, в каждой букве, даже в тоне высказывании.