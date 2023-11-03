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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Страсти по GPP, или «Звезды» для аптеки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47893
Ольга ВЕДЛЕР: Страсти по GPP, или «Звезды» для аптеки
Отправлено: 03.11.23 - 09:44
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Хорошая новость: рабочая группа депутатов мажилиса приняла поправку, по которой внедрение европейских стандартов в аптечной практике (GPP) теперь будет на добровольной основе. Страсти по этому вопросу кипят с 2017 года.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6420
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Страсти по GPP, или «Звезды» для аптеки
Отправлено: 03.11.23 - 09:44
#1
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Указаны причины и последствия всей этой возни, однако ни слова не говорится кому это выгодно. Если розничную торговлю магазинчиков у дома лихорадило от всяких стометровок, новых кассовых аппаратов,запрет на рекламу сигарет и прочих ,я ещё пятнадцать лет назад сказал о лоббировании законотворцами конкретных интересов, а именно сети супермаркетов владельцами коих есть сами же чиновники и депутаты,
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5086
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Страсти по GPP, или «Звезды» для аптеки
Отправлено: 03.11.23 - 14:42
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
ни слова не говорится кому это выгодно.


Она же и указала, кому это ВЫГОДНО, только в силу наследственной осторожности, без фамилии: //Сейчас идет активный передел рынка. Новые сети аптек жестко заходят в наш регион, демпингуют.// и не только про это, но и://сейчас наценка в таких аптеках - 7-10%, и выстраиваются очереди, но, когда они зачистят конкурентную среду, эти цены взлетят до 35-40% против наших 25 сегодняшних.//

Эти её слова также можно отнести и к продовольственной безопасности: - месяц назад тут ВСЕ, при обсуждении какой то статьи ( про молоко , вроде) про фермеров, накинулись на фермеров и крестьян: "....субсидии, помощь от государства и прочее льготы им подавай , халявщики мол, дармоеды, на джипах, Дубаи, и так далее - нехай вон пусть ДЕШЁВЫЕ российские продукты заходят на наш рынок, а наши сдохнут, загнуться.
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