Отправлено: - 14:42

сайлау курманов:

ни слова не говорится кому это выгодно.

Цитата:Она же и указала, кому это ВЫГОДНО, только в силу наследственной осторожности, без фамилии: //Сейчас идет активный передел рынка. Новые сети аптек жестко заходят в наш регион, демпингуют.// и не только про это, но и://сейчас наценка в таких аптеках - 7-10%, и выстраиваются очереди, но, когда они зачистят конкурентную среду, эти цены взлетят до 35-40% против наших 25 сегодняшних.//Эти её слова также можно отнести и к продовольственной безопасности: - месяц назад тут ВСЕ, при обсуждении какой то статьи ( про молоко , вроде) про фермеров, накинулись на фермеров и крестьян: "....субсидии, помощь от государства и прочее льготы им подавай , халявщики мол, дармоеды, на джипах, Дубаи, и так далее - нехай вон пусть ДЕШЁВЫЕ российские продукты заходят на наш рынок, а наши сдохнут, загнуться.