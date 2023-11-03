Отправлено: - 14:24

Vit:

своего на соревнования отправляю часто на газелях разных

Цитата:Я внука не отправляю на Газелях и Альпардах - ОПАСНО, особенно зимой и особенно на Альпардах, да и водительский состав опасный - не внушает доверия - этот сотовый телефон за рулём - источник всех бед. Лучше сам отвезу, или же на поезде и самолёте.