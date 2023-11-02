Re: "Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким...

Отправлено: - 13:31

6 секунд люди из Акорды должны уделить акимату области, те акимату района Б.Майлина, а все эти диссоветы предполагаю лишнее, вообще такие карикатурные персонажи не должны попадать в кресло акима, аким маленький но это аким, просто все извратили эти командные перемещения, раз засветился пусть пашет "как раб на галерах", жениться должен на продавце, и до гроба работать на благо этой деревни, уволить успеете, наоборот пусть гребет со всех сил, снег лопатой чистит, если трактора нет