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≡ "Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47893
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 17:35
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На камерах видеонаблюдения установлено время прибытия акима Новоильинского сельского округа в магазин после 11 часов вечера. Своего спутника он представил, как заместителя акима Тобола. Стал требовать продать ему алкоголь.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
189
Re: "Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким...
Отправлено: 03.11.23 - 13:31
#75
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6 секунд люди из Акорды должны уделить акимату области, те акимату района Б.Майлина, а все эти диссоветы предполагаю лишнее, вообще такие карикатурные персонажи не должны попадать в кресло акима, аким маленький но это аким, просто все извратили эти командные перемещения, раз засветился пусть пашет "как раб на галерах", жениться должен на продавце, и до гроба работать на благо этой деревни, уволить успеете, наоборот пусть гребет со всех сил, снег лопатой чистит, если трактора нет
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4931
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 03.11.23 - 13:49
#76
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"жениться должен на продавце,"
Господи, вот что вы девушке желаете? Не жалко ее? И так прилюдно оскорбил, еще чтобы она этого ... терпела всю жизнь.... Доброта, однако, так и прёт :-x
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
189
Re: "Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким...
Отправлено: 03.11.23 - 14:06
#77
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На перевоспитание, будет под каблуком сидеть тихо и не высовываться пить только по праздникам апельсиновый сок
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
189
Re: "Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким...
Отправлено: 03.11.23 - 14:39
#78
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Вообще дорогая редакция должна заплатить акимчику за материал, а то читать не интересно без скандала, акиму района уже наверно не смешно, смотреть нужно кого на работу берёшь, отвечать то вам теперь, если акима района вышибут с работы кто кормить его будет? Тот то ладно жениться и будет на шее у жены сидеть, а аким района кому нужен? Дяде?
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