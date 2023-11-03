Re: Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в...

Отправлено: - 14:28

Каких только.... нет в органах, провалена кадровая политика, сидит молчит до поры до времени, чуть что не так сразу теряет челоческий облик, никаких причин быть не может, просто мразь, никто не может лишить жизни человека, если он неадекват гнать начальника нужно вплоть до двд, тогда эти ... будут обращать внимание на личный состав, кто там сидит и.т.д.