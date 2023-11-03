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≡ Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в Костанайском районе будет расследовать спецгруппа МВД
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47893
Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в Костанайском районе будет расследовать спецгруппа МВД
Отправлено: 03.11.23 - 13:29
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Убийство женщины, сотрудницы полиции, ее супругом, также работавшим в органах внутренних дел, произошло утром 1 ноября в одном из поселков Костанайского района. Труп убитой был обнаружен во дворе ее дома.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26090
Re: Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в...
Отправлено: 03.11.23 - 13:29
#1
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Никогда, такого, небыло... :-o
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
189
Re: Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в...
Отправлено: 03.11.23 - 14:28
#2
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Каких только.... нет в органах, провалена кадровая политика, сидит молчит до поры до времени, чуть что не так сразу теряет челоческий облик, никаких причин быть не может, просто мразь, никто не может лишить жизни человека, если он неадекват гнать начальника нужно вплоть до двд, тогда эти ... будут обращать внимание на личный состав, кто там сидит и.т.д.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1129
Re: Убийство сотрудницы полиции ее супругом и коллегой в...
Отправлено: 03.11.23 - 14:56
#3
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А ведь сколько раз проводили чистки, аттестации и т.д. А результат налицо
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