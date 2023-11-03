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≡ "ГАЗель" с детьми загорелась на трассе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47893
"ГАЗель" с детьми загорелась на трассе в Костанайской области
Отправлено: 03.11.23 - 11:44
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Несчастный случай произошел сегодня, 3 ноября, утром в 9.09 на трассе областного значения Аркалык-Торгай, вв 15 км от с. Мирное. 66 детей ехали для участия в олимпиаде «IQanat». В колонне из трех "ГАЗелей" и одного "ПАЗа" находились также 3 волонтера, 6 преподавателей, 1 медицинский работник и 1 инспектор.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13486
Re: "ГАЗель" с детьми загорелась на трассе в...
Отправлено: 03.11.23 - 11:44
#1
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Ого. Хорошо детишки живы, здоровы. Я тоже ведь своего на соревнования отправляю часто на газелях разных в Астану. И всегда потом душа не на месте, переживаю . Потому что своими глазами вижу каждый день страшные аварии.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
426
Re: "ГАЗель" с детьми загорелась на трассе в...
Отправлено: 03.11.23 - 12:13
#2
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То есть, у четырех водителей не оказалось рабочих огнетушителей?
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13486
"ГАЗель" с детьми загорелась на трассе в Костанайской области
Отправлено: 03.11.23 - 12:31
#3
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Цитата:
Ильяс:
Смотря че за возгорание было. Автомобильный огнетушитель это формальность для ДПС. Они работают 5 секунд, ими можно только сигарету потушить.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5086
Re: "ГАЗель" с детьми загорелась на трассе в...
Отправлено: 03.11.23 - 14:24
#4
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Цитата:
Vit:
своего на соревнования отправляю часто на газелях разных


Я внука не отправляю на Газелях и Альпардах - ОПАСНО, особенно зимой и особенно на Альпардах, да и водительский состав опасный - не внушает доверия - этот сотовый телефон за рулём - источник всех бед. Лучше сам отвезу, или же на поезде и самолёте.
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