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≡ Журналист Асхат Ниязов провел "встречу с кандидатами в акимы" в Рудном. Обсуждали коррупцию, комментарии в соцсетях и вышку для прыжков с парашютом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47890
Журналист Асхат Ниязов провел "встречу с кандидатами в акимы" в Рудном. Обсуждали коррупцию, комментарии в соцсетях и вышку для прыжков с парашютом
Отправлено: 02.11.23 - 17:15
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"Встречу с кандидатами" транслировали на YouTube-канале и на страницах Ниязова в соцсетях. В зале собрались рудничане, в том числе прибежать в центр досуга "Орбита" успели некоторые депутаты городского маслихата. Всего - около 40-50 человек.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6419
Re: Журналист Асхат Ниязов провел "встречу с кандидатами в...
Отправлено: 02.11.23 - 18:28
#15
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Просто удивительно, не пропускаю ни одного выпуска новостей местных ТВ и СМИ,регулярно до погоды досматриваю, однако ни разу не слышал о предстоящих дебатах кандидатов в городские Акимы. Я бы такое мероприятие посетил.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21005
Журналист Асхат Ниязов провел "встречу с кандидатами в акимы" в Рудном. Обсуждали коррупцию, комментарии в соцсетях и вышку для прыжков с парашютом
Отправлено: 02.11.23 - 19:01
#16
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Цитата:
сайлау курманов:
Я бы такое мероприятие посетил.

Поэтому и не анонсировали :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21005
Журналист Асхат Ниязов провел "встречу с кандидатами в акимы" в Рудном. Обсуждали коррупцию, комментарии в соцсетях и вышку для прыжков с парашютом
Отправлено: 02.11.23 - 19:30
#17
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Цитата:
abaika95:
ну и вишенка на торте ниязов ни одного вопроса не задал на гос языке)

Ради тебя, чтобы ты хоть что-то понял :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14419
Журналист Асхат Ниязов провел "встречу с кандидатами в акимы" в Рудном. Обсуждали коррупцию, комментарии в соцсетях и вышку для прыжков с парашютом
Отправлено: 02.11.23 - 20:03
#18
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Цитата:
maxsaf:
ади тебя, чтобы ты хоть что-то понял

ну мы то в отличии от некоторых можем и так и эдак понять и даже чучуть на французском
а кто то живет в стране где два гос языка
и ни один толком не выучил
бе ме что на англ. что на франс.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14419
Журналист Асхат Ниязов провел "встречу с кандидатами в акимы" в Рудном. Обсуждали коррупцию, комментарии в соцсетях и вышку для прыжков с парашютом
Отправлено: 02.11.23 - 20:04
#19
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Цитата:
сайлау курманов:
ни разу не слышал о предстоящих дебатах кандидатов в городские Акимы. Я бы такое мероприятие посетил.

это ниязов всех собрал
в день как анонсировал тогда и дебаты провел
организатор из него так себе
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А
§ АшьдваО
(Пользователи)
Регистрация:
14.10.23
Сообщений:
8
Журналист Асхат Ниязов провел "встречу с кандидатами в акимы" в Рудном. Обсуждали коррупцию, комментарии в соцсетях и вышку для прыжков с парашютом
Отправлено: 02.11.23 - 22:02
#20
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
614
Re: Журналист Асхат Ниязов провел "встречу с кандидатами в...
Отправлено: 02.11.23 - 22:40
#21
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Цитата:
abaika95:
путин придет на неделе-спрошу у него когда он нам завод по производству мерседесов будет перевозить там и про рудный спрошу

......сказали к Путину будут пускать только кто ходил на московский балет в Доме молодёжи на Лебединое озеро.Насколько я знаю ты Абайка не ходил так что твоя фамилия....
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