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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14419
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:00
#13171
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Цитата:
maxsaf:
Ну-ка, давай

в экспертизу сдать?
а нафиг?
привлечь тебя не привлекут уже
ты в канаде
да и доказать сложно сам факт

ну а то что ты болтонул там это тебе косяк)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:01
#13172
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Цитата:
111:
если не знаю учу казахский

Ну давай, фотки показывай, с курсов
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14419
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:01
#13173
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Цитата:
maxsaf:
А я - пятью. В том числе двумя казахскими, на кириллице и на латинице. "Проверять же все равно никто не будет

тебя один раз уж проверили

ты повел себя не адекватно
по одним данным "поверяльщики ушли со взяткой"
по другим ты вещи собрал и убежал
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33390
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:01
#13174
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Цитата:
maxsaf:
Ну давай, фотки показывай, с курсов

Хотим поспорить?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:02
#13175
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Цитата:
abaika95:
в экспертизу сдать? а нафиг? привлечь тебя не привлекут уже ты в канаде да и доказать сложно сам факт

Ладно, все ясно с тобой, можешь идти пиво пить...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:03
#13176
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Цитата:
111:
Хотим поспорить?

Убедиться, что ты за ум взялся :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14419
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:04
#13177
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Цитата:
maxsaf:
Ладно, все ясно с тобой, можешь идти пиво пить..

типичный макс

зачемто попозорился докапываясь
в итоге ничего не добившись делает вид что ему все ясно))
действительно пойду лучше пиво пить)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:04
#13178
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Цитата:
abaika95:
тебя один раз уж проверили

Ну так то пятнадцать лет назад было. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33390
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:06
#13179
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Цитата:
maxsaf:
Убедиться, что ты за ум взялся

Жаль конечно что один из Шуриков кинул нас с проектом Нужные деньги.
А ты как?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14419
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:07
#13180
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Цитата:
maxsaf:
Ну так то пятнадцать лет назад было.

а до этого 30 лет чтобы выучить гос язык
если за 30 не успел за 15 точно не осилил бы
английский тоже не осилил на курсы ходишь
второй гос язык своей страны даже не думаешь учить
ужос

в фильмах так мексиканцы живут в сша
всю жизнь в своих гетто латиноамериканских
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:10
#13181
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Цитата:
abaika95:
в фильмах так мексиканцы живут в сша всю жизнь в своих гетто латиноамериканских

Так ты получается - мексиканец в русскоязычном Кустанае :lol: повезло, повезло 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:13
#13182
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Цитата:
abaika95:
так мексиканцы живут

:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:15
#13183
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Цитата:
111:
А ты как?

Я в порядке, спасибо, что спросил )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:15
#13184
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Цитата:
abaika95:
если за 30 не успел за 15 точно не осилил бы

Ну 111 же учит как-то :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14419
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:17
#13185
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Цитата:
maxsaf:
Так ты получается - мексиканец в русскоязычном Кустанае повезло, повезло

казахстанец в своей стране в своем городе в отличии от некоторых
где нет гетто и этнических анклавов
живут все двуязычные
но больший процент с гос языком граждан
чтобы не обижать тех кто не знает гос язык переходим бывает на русский
а бывают не переходят люди
у вас же там языковые гетто
в одной провинции такие живут в другой другие
часто между собой не общаются
а в городах вообще ужас
арабы в своих кварталах
мексы в своих
китайцы в своих
и попробуй зайди к ним
ограбят или убьют
а ты и не поймешь о чем они там говорят
страна мигрантов-соединённые гетто америки
в итоге этнические банды
растрелы на улицах
и митинги постоянные с угрозами
мы тут смотрим новости и волосы дыбом
для вас это быт для нас чернуха

чтобы у нас в городе был квартал куда даже полицейские боятся заходить-нонсенс!
митинг палестинцев где те с евреями бы подрались?
скандалище
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