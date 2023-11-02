Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14419
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:00
Цитата:
в экспертизу сдать?
а нафиг?
привлечь тебя не привлекут уже
ты в канаде
да и доказать сложно сам факт
ну а то что ты болтонул там это тебе косяк)
maxsaf:
Ну-ка, давай
Ну-ка, давай
в экспертизу сдать?
а нафиг?
привлечь тебя не привлекут уже
ты в канаде
да и доказать сложно сам факт
ну а то что ты болтонул там это тебе косяк)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:01
Цитата:
Ну давай, фотки показывай, с курсов
111:
если не знаю учу казахский
если не знаю учу казахский
Ну давай, фотки показывай, с курсов
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14419
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:01
Цитата:
тебя один раз уж проверили
ты повел себя не адекватно
по одним данным "поверяльщики ушли со взяткой"
по другим ты вещи собрал и убежал
maxsaf:
А я - пятью. В том числе двумя казахскими, на кириллице и на латинице. "Проверять же все равно никто не будет
А я - пятью. В том числе двумя казахскими, на кириллице и на латинице. "Проверять же все равно никто не будет
тебя один раз уж проверили
ты повел себя не адекватно
по одним данным "поверяльщики ушли со взяткой"
по другим ты вещи собрал и убежал
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33390
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:01
Цитата:
Хотим поспорить?
maxsaf:
Ну давай, фотки показывай, с курсов
Ну давай, фотки показывай, с курсов
Хотим поспорить?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:02
Цитата:
Ладно, все ясно с тобой, можешь идти пиво пить...
abaika95:
в экспертизу сдать? а нафиг? привлечь тебя не привлекут уже ты в канаде да и доказать сложно сам факт
в экспертизу сдать? а нафиг? привлечь тебя не привлекут уже ты в канаде да и доказать сложно сам факт
Ладно, все ясно с тобой, можешь идти пиво пить...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:03
Цитата:
Убедиться, что ты за ум взялся
111:
Хотим поспорить?
Хотим поспорить?
Убедиться, что ты за ум взялся
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14419
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:04
Цитата:
типичный макс
зачемто попозорился докапываясь
в итоге ничего не добившись делает вид что ему все ясно))
действительно пойду лучше пиво пить)
maxsaf:
Ладно, все ясно с тобой, можешь идти пиво пить..
Ладно, все ясно с тобой, можешь идти пиво пить..
типичный макс
зачемто попозорился докапываясь
в итоге ничего не добившись делает вид что ему все ясно))
действительно пойду лучше пиво пить)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:04
Цитата:
Ну так то пятнадцать лет назад было.
abaika95:
тебя один раз уж проверили
тебя один раз уж проверили
Ну так то пятнадцать лет назад было.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33390
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:06
Цитата:
Жаль конечно что один из Шуриков кинул нас с проектом Нужные деньги.
А ты как?
maxsaf:
Убедиться, что ты за ум взялся
Убедиться, что ты за ум взялся
Жаль конечно что один из Шуриков кинул нас с проектом Нужные деньги.
А ты как?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14419
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:07
Цитата:
а до этого 30 лет чтобы выучить гос язык
если за 30 не успел за 15 точно не осилил бы
английский тоже не осилил на курсы ходишь
второй гос язык своей страны даже не думаешь учить
ужос
в фильмах так мексиканцы живут в сша
всю жизнь в своих гетто латиноамериканских
maxsaf:
Ну так то пятнадцать лет назад было.
Ну так то пятнадцать лет назад было.
а до этого 30 лет чтобы выучить гос язык
если за 30 не успел за 15 точно не осилил бы
английский тоже не осилил на курсы ходишь
второй гос язык своей страны даже не думаешь учить
ужос
в фильмах так мексиканцы живут в сша
всю жизнь в своих гетто латиноамериканских
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:10
Цитата:
Так ты получается - мексиканец в русскоязычном Кустанае повезло, повезло
abaika95:
в фильмах так мексиканцы живут в сша всю жизнь в своих гетто латиноамериканских
в фильмах так мексиканцы живут в сша всю жизнь в своих гетто латиноамериканских
Так ты получается - мексиканец в русскоязычном Кустанае повезло, повезло
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:13
Цитата:
abaika95:
так мексиканцы живут
так мексиканцы живут
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:15
Цитата:
Я в порядке, спасибо, что спросил )
111:
А ты как?
А ты как?
Я в порядке, спасибо, что спросил )
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:15
Цитата:
Ну 111 же учит как-то
abaika95:
если за 30 не успел за 15 точно не осилил бы
если за 30 не успел за 15 точно не осилил бы
Ну 111 же учит как-то
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14419
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 22:17
Цитата:
казахстанец в своей стране в своем городе в отличии от некоторых
где нет гетто и этнических анклавов
живут все двуязычные
но больший процент с гос языком граждан
чтобы не обижать тех кто не знает гос язык переходим бывает на русский
а бывают не переходят люди
у вас же там языковые гетто
в одной провинции такие живут в другой другие
часто между собой не общаются
а в городах вообще ужас
арабы в своих кварталах
мексы в своих
китайцы в своих
и попробуй зайди к ним
ограбят или убьют
а ты и не поймешь о чем они там говорят
страна мигрантов-соединённые гетто америки
в итоге этнические банды
растрелы на улицах
и митинги постоянные с угрозами
мы тут смотрим новости и волосы дыбом
для вас это быт для нас чернуха
чтобы у нас в городе был квартал куда даже полицейские боятся заходить-нонсенс!
митинг палестинцев где те с евреями бы подрались?
скандалище
maxsaf:
Так ты получается - мексиканец в русскоязычном Кустанае повезло, повезло
Так ты получается - мексиканец в русскоязычном Кустанае повезло, повезло
казахстанец в своей стране в своем городе в отличии от некоторых
где нет гетто и этнических анклавов
живут все двуязычные
но больший процент с гос языком граждан
чтобы не обижать тех кто не знает гос язык переходим бывает на русский
а бывают не переходят люди
у вас же там языковые гетто
в одной провинции такие живут в другой другие
часто между собой не общаются
а в городах вообще ужас
арабы в своих кварталах
мексы в своих
китайцы в своих
и попробуй зайди к ним
ограбят или убьют
а ты и не поймешь о чем они там говорят
страна мигрантов-соединённые гетто америки
в итоге этнические банды
растрелы на улицах
и митинги постоянные с угрозами
мы тут смотрим новости и волосы дыбом
для вас это быт для нас чернуха
чтобы у нас в городе был квартал куда даже полицейские боятся заходить-нонсенс!
митинг палестинцев где те с евреями бы подрались?
скандалище
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать