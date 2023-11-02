Отправлено: - 22:01

maxsaf:

А я - пятью. В том числе двумя казахскими, на кириллице и на латинице. "Проверять же все равно никто не будет

Цитата:тебя один раз уж проверилиты повел себя не адекватнопо одним данным "поверяльщики ушли со взяткой"по другим ты вещи собрал и убежал