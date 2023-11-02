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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14400
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 20:10
Цитата:
каким законом?
военные мятежи в россии
людей в исламские регионы в ссылку отдают на растерзание
еврейские погромы
каких то военных командиров в самолетах взрывают
и никому дела нет))
смешные такие Цитата:
бедный
даже в старом городе ни разу не был аж так задело
[Исправлено: Тимур Гафуров, 02.11.2023 - 20:52]
alex_60:
все регулируется законом.
все регулируется законом.
каким законом?
военные мятежи в россии
людей в исламские регионы в ссылку отдают на растерзание
еврейские погромы
каких то военных командиров в самолетах взрывают
и никому дела нет))
смешные такие Цитата:
alex_60:
"ресторан" (хахаха) Старый город, твое любимое место.
"ресторан" (хахаха) Старый город, твое любимое место.
бедный
даже в старом городе ни разу не был аж так задело
[Исправлено: Тимур Гафуров, 02.11.2023 - 20:52]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14400
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 20:17
Цитата:
в россии идеи интересные только реализуют их как всегда дураки
вот была идея вместо нормальных людей нагнать на войну маньяков, извращенцев и остальных уродов
чтобы и айтишников на фронт не посылать
но и зеков убить максимально
зачем они нужны?
а потом БАЦ
и буча
ктож знал что эти ублюдки начнут мирных резать
потом БАЦ и расстрелы военнопленных
БАЦ и воровство унитазов что до сих пор весь мир ржет
БАЦ и убийство своих же на донабссе целыми семьями
тут руководство спохватилось и решило развалить вагнер
пригожин возмутился
поднял мятеж
его прибили
а зеков начали домой возвращать
а те занялись привычным своим делом
резать людей
ирония судьбы
111:
Приговоренного к 20 годам убийцу молодой медсестры, помиловали после «СВО»
Приговоренного к 20 годам убийцу молодой медсестры, помиловали после «СВО»
в россии идеи интересные только реализуют их как всегда дураки
вот была идея вместо нормальных людей нагнать на войну маньяков, извращенцев и остальных уродов
чтобы и айтишников на фронт не посылать
но и зеков убить максимально
зачем они нужны?
а потом БАЦ
и буча
ктож знал что эти ублюдки начнут мирных резать
потом БАЦ и расстрелы военнопленных
БАЦ и воровство унитазов что до сих пор весь мир ржет
БАЦ и убийство своих же на донабссе целыми семьями
тут руководство спохватилось и решило развалить вагнер
пригожин возмутился
поднял мятеж
его прибили
а зеков начали домой возвращать
а те занялись привычным своим делом
резать людей
ирония судьбы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 20:28
Цитата:
Цитата:
Слушай, что тебе "свой" говорит
abaika95:
дал на лапу и сидел довольный пока не прижали видимо сильнее
дал на лапу и сидел довольный пока не прижали видимо сильнее
Цитата:
111: Личные предположения не могут быть доказательствами.
Слушай, что тебе "свой" говорит
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 20:29
Цитата:
Забегаловки для бичей не посещаю.
abaika95:
в старом городе ни разу не был
в старом городе ни разу не был
Забегаловки для бичей не посещаю.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 20:31
Цитата:
Так ты поэтому сегодня тут строчишь? На больничном много свободного времени появилось?
abaika95: прост в пивняках сейчас парни в основном вечером стоят и там даже бухие боятся что то говорить сразу в жбан получат
Так ты поэтому сегодня тут строчишь? На больничном много свободного времени появилось?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14400
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 20:37
Цитата:
ты своих и не своих по какому признаку делишь? прост интересно как у вас в канаде Цитата:
о эстет! видимо настрадался среди бичей
тогда тебе прямой путь в старый город!
там шашлык по лету норм еще и летник
если денег хватит конечно
Цитата:
нет щас тут в жбан парочке дам
и пойду пиво пить
к пятнице готовится
maxsaf:
Слушай, что тебе "свой" говорит
Слушай, что тебе "свой" говорит
ты своих и не своих по какому признаку делишь? прост интересно как у вас в канаде Цитата:
alex_60:
Забегаловки для бичей не посещаю.
Забегаловки для бичей не посещаю.
о эстет! видимо настрадался среди бичей
тогда тебе прямой путь в старый город!
там шашлык по лету норм еще и летник
если денег хватит конечно
Цитата:
maxsaf:
Так ты поэтому сегодня тут строчишь? На больничном много свободного времени появилось?
Так ты поэтому сегодня тут строчишь? На больничном много свободного времени появилось?
нет щас тут в жбан парочке дам
и пойду пиво пить
к пятнице готовится
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 20:43
Цитата:
Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
— Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!
(с)
abaika95:
нет щас тут
нет щас тут
Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
— Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!
(с)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 20:58
Цитата:
Эт не я, это Акрос придумал, он там как то делит на "свой сукин сын" (с) и "не свой". У него надо спросить.
abaika95:
ты своих и не своих по какому признаку делишь?
ты своих и не своих по какому признаку делишь?
Эт не я, это Акрос придумал, он там как то делит на "свой сукин сын" (с) и "не свой". У него надо спросить.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 20:59
Цитата:
А где ты щас, на подъезде с малолетками завис?
abaika95:
нет щас тут в жбан парочке дам
нет щас тут в жбан парочке дам
А где ты щас, на подъезде с малолетками завис?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 21:06
Цитата:
Вот объясни, нафига ты ставишь знаки вопроса в повествовательных предожениях?
111: Как то без децкой злобы проходят дискуссии? Так ведь и надо думаю, а не кричать свой чужой и пытаться оскорблять лично?
Вот объясни, нафига ты ставишь знаки вопроса в повествовательных предожениях?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 21:08
Цитата:
Это все понятно, но ты не сказал главного: вилку у вентилятора смог починить?
abaika95:
киа ,камаз пришли , хилтон мерс на подходе
киа ,камаз пришли , хилтон мерс на подходе
Это все понятно, но ты не сказал главного: вилку у вентилятора смог починить?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 21:10
Цитата:
Куда?
abaika95:
и пойду пиво пить
и пойду пиво пить
Куда?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 21:14
Цитата:
Так это.
У Козлова же фотки с ветки, как это делать,чинить,
исчезли.
Когда сайт с фотками отдал концы.
Видать не успел. Сложно там же.
maxsaf:
Это все понятно, но ты не сказал главного: вилку у вентилятора смог починить?
Это все понятно, но ты не сказал главного: вилку у вентилятора смог починить?
Так это.
У Козлова же фотки с ветки, как это делать,чинить,
исчезли.
Когда сайт с фотками отдал концы.
Видать не успел. Сложно там же.
-
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