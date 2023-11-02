Отправлено: - 20:31

abaika95: прост в пивняках сейчас парни в основном вечером стоят и там даже бухие боятся что то говорить сразу в жбан получат

Цитата:Так ты поэтому сегодня тут строчишь? На больничном много свободного времени появилось?