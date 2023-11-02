Отправлено: - 20:47

abaika95:

есть такой учет и заставляют его вести

abaika95:

потому что иначе ты не поймешь сколько у тебя в кеге осталось и сколько ты продал тетрадочки у пивняков у всех есть

Цитата:Нету и никто не заставляет.Цитата:1С нет, не слышали