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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14400
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 20:10
#13126
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Цитата:
alex_60:
все регулируется законом.

каким законом?

военные мятежи в россии
людей в исламские регионы в ссылку отдают на растерзание
еврейские погромы
каких то военных командиров в самолетах взрывают

и никому дела нет))
смешные такие Цитата:
alex_60:
"ресторан" (хахаха) Старый город, твое любимое место.

бедный
даже в старом городе ни разу не был аж так задело

[Исправлено: Тимур Гафуров, 02.11.2023 - 20:52]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14400
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 20:17
#13127
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Цитата:
111:
Приговоренного к 20 годам убийцу молодой медсестры, помиловали после «СВО»


в россии идеи интересные только реализуют их как всегда дураки

вот была идея вместо нормальных людей нагнать на войну маньяков, извращенцев и остальных уродов
чтобы и айтишников на фронт не посылать
но и зеков убить максимально
зачем они нужны?

а потом БАЦ
и буча
ктож знал что эти ублюдки начнут мирных резать
потом БАЦ и расстрелы военнопленных
БАЦ и воровство унитазов что до сих пор весь мир ржет
БАЦ и убийство своих же на донабссе целыми семьями

тут руководство спохватилось и решило развалить вагнер
пригожин возмутился
поднял мятеж
его прибили
а зеков начали домой возвращать
а те занялись привычным своим делом
резать людей

ирония судьбы
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 20:28
#13128
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Цитата:
abaika95:
дал на лапу и сидел довольный пока не прижали видимо сильнее

Цитата:
111: Личные предположения не могут быть доказательствами.

Слушай, что тебе "свой" говорит :lol:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19460
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 20:29
#13129
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Цитата:
abaika95:
в старом городе ни разу не был


Забегаловки для бичей не посещаю.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 20:31
#13130
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Цитата:
abaika95: прост в пивняках сейчас парни в основном вечером стоят и там даже бухие боятся что то говорить сразу в жбан получат

Так ты поэтому сегодня тут строчишь? На больничном много свободного времени появилось? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14400
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 20:37
#13131
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Цитата:
maxsaf:
Слушай, что тебе "свой" говорит

ты своих и не своих по какому признаку делишь? прост интересно как у вас в канаде Цитата:
alex_60:
Забегаловки для бичей не посещаю.

о эстет! видимо настрадался среди бичей
тогда тебе прямой путь в старый город!
там шашлык по лету норм еще и летник
если денег хватит конечно
Цитата:
maxsaf:
Так ты поэтому сегодня тут строчишь? На больничном много свободного времени появилось?

нет щас тут в жбан парочке дам
и пойду пиво пить
к пятнице готовится
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19460
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 20:43
#13132
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Цитата:
abaika95:
нет щас тут


Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
— Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!
(с)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 20:58
#13133
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Цитата:
abaika95:
ты своих и не своих по какому признаку делишь?

Эт не я, это Акрос придумал, он там как то делит на "свой сукин сын" (с) и "не свой". У него надо спросить.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 20:59
#13134
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Цитата:
abaika95:
нет щас тут в жбан парочке дам

А где ты щас, на подъезде с малолетками завис?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 21:06
#13135
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Цитата:
111: Как то без децкой злобы проходят дискуссии? Так ведь и надо думаю, а не кричать свой чужой и пытаться оскорблять лично?

Вот объясни, нафига ты ставишь знаки вопроса в повествовательных предожениях?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 21:08
#13136
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Цитата:
abaika95:
киа ,камаз пришли , хилтон мерс на подходе

Это все понятно, но ты не сказал главного: вилку у вентилятора смог починить? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 21:10
#13137
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Цитата:
abaika95:
и пойду пиво пить

Куда?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19460
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 21:14
#13138
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Цитата:
maxsaf:
Это все понятно, но ты не сказал главного: вилку у вентилятора смог починить?


Так это.
У Козлова же фотки с ветки, как это делать,чинить,
исчезли.
Когда сайт с фотками отдал концы.
Видать не успел. Сложно там же.
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