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"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47886
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 17:35
На камерах видеонаблюдения установлено время прибытия акима Новоильинского сельского округа в магазин после 11 часов вечера. Своего спутника он представил, как заместителя акима Тобола. Стал требовать продать ему алкоголь.
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"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:46
Цитата:
Кстати магазин Фекла, ровно то же самое..
Добринцофф:
Можно если это кафе ,ресторан,бар,а
Можно если это кафе ,ресторан,бар,а
Кстати магазин Фекла, ровно то же самое..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9602
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:47
Цитата:
Нету и никто не заставляет.
Цитата:
1С нет, не слышали
abaika95:
есть такой учет и заставляют его вести
есть такой учет и заставляют его вести
Нету и никто не заставляет.
Цитата:
abaika95:
потому что иначе ты не поймешь сколько у тебя в кеге осталось и сколько ты продал тетрадочки у пивняков у всех есть
потому что иначе ты не поймешь сколько у тебя в кеге осталось и сколько ты продал тетрадочки у пивняков у всех есть
1С нет, не слышали
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14400
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:47
Цитата:
ты сейчас все свои места сдашь)
потом захочешь пивка после 11 а бац и все прикрыли)
111:
А около детского мира тогда как? До часу же..
А около детского мира тогда как? До часу же..
ты сейчас все свои места сдашь)
потом захочешь пивка после 11 а бац и все прикрыли)
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:47
Цитата:
Не уголовное и ни административное..
Выговор?
Тимур Гафуров:
дисциплинарное дело за нарушение норм Этического кодекса госслужащих. В ближайшее время дисциплинарное производство будет рассмотрено на заседании Совета
дисциплинарное дело за нарушение норм Этического кодекса госслужащих. В ближайшее время дисциплинарное производство будет рассмотрено на заседании Совета
Не уголовное и ни административное..
Выговор?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14400
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:48
Цитата:
Цитата:
мда
а в 1С ты не учет ведешь?)))
прибыло-убыло
у кото то программа
в магазинах по беднее тетрадочка))
иначе продавцы так начнут целые кеги налево уводить))
Добринцофф:
Нету и никто не заставляет.
Нету и никто не заставляет.
Цитата:
Добринцофф:
1С нет, не слышали
1С нет, не слышали
мда
а в 1С ты не учет ведешь?)))
прибыло-убыло
у кото то программа
в магазинах по беднее тетрадочка))
иначе продавцы так начнут целые кеги налево уводить))
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:49
Цитата:
Навряд ли кто то в здравом уме подаст, тот же Добринцофф, они все друг друга знают, встречаются, здороваются в оптовках и тд, и тут такие слухи?
Ну а другие, они все и без нас знают..
abaika95:
потом захочешь пивка после 11 а бац и все прикрыли)
потом захочешь пивка после 11 а бац и все прикрыли)
Навряд ли кто то в здравом уме подаст, тот же Добринцофф, они все друг друга знают, встречаются, здороваются в оптовках и тд, и тут такие слухи?
Ну а другие, они все и без нас знают..
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:51
Цитата:
Не, там реально остается, особенно в деревнях, даже можно не мутить особо, продавец всегда в выигрыше, хоть пиво, хоть сахар..
Немного калымят.
abaika95:
у кото то программа в магазинах по беднее тетрадочка))
у кото то программа в магазинах по беднее тетрадочка))
Не, там реально остается, особенно в деревнях, даже можно не мутить особо, продавец всегда в выигрыше, хоть пиво, хоть сахар..
Немного калымят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14400
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:52
Цитата:
сейчас журналисты прочитают
и статью напишут)
еще скажут на основе отзывов форумчан)
111:
Навряд ли кто то в здравом уме подаст,
Навряд ли кто то в здравом уме подаст,
сейчас журналисты прочитают
и статью напишут)
еще скажут на основе отзывов форумчан)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6419
Re: "Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким...
Отправлено: 02.11.23 - 20:52
Надо позвонить приятелю, он там держит гусиную ферму и не последний житель в этой деревне. Так вот наверняка там есть какая-нибудь старушка продающая пучеглвзку, а возможно и самогон. Сдается мне, что легальный бизнес непременно должен сотрудничать с акиматом, госдоходом,иначе эти угрозы ввиде чпокнуть за шесть секунд теряют свою актуальность.
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:55
Цитата:
Как понял, за время судов, журналисты ну очень зависимые люди от обстоятельств.
На данном факте например, статью, даже их зацепки просто высмеют.
Нужно будет самим копаться.
Контрольная закупка и тд.
А вот это будет означать как злостная самодеятельность что ли..
Ну мне так кажется..
abaika95:
сейчас журналисты прочитают
сейчас журналисты прочитают
Как понял, за время судов, журналисты ну очень зависимые люди от обстоятельств.
На данном факте например, статью, даже их зацепки просто высмеют.
Нужно будет самим копаться.
Контрольная закупка и тд.
А вот это будет означать как злостная самодеятельность что ли..
Ну мне так кажется..
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:56
Цитата:
Значит не полезет против своих.
Не против ИПшника, ни против акимата.
Значит он умен.
сайлау курманов:
не последний житель в этой деревне
не последний житель в этой деревне
Значит не полезет против своих.
Не против ИПшника, ни против акимата.
Значит он умен.
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:59
Цитата:
Ну судя по тому, что все таки бизнес в деревне, в основном нелегальный, конкретно этот магазин, который работает фиг до скольки, за хлебом и молоком что ли дети ночами ходят, он и без этого сотрудничает со всеми, с кем надо..
[Исправлено: 111, 02.11.2023 - 21:00]
сайлау курманов:
Сдается мне, что легальный бизнес непременно должен сотрудничать с акиматом,
Сдается мне, что легальный бизнес непременно должен сотрудничать с акиматом,
Ну судя по тому, что все таки бизнес в деревне, в основном нелегальный, конкретно этот магазин, который работает фиг до скольки, за хлебом и молоком что ли дети ночами ходят, он и без этого сотрудничает со всеми, с кем надо..
[Исправлено: 111, 02.11.2023 - 21:00]
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 21:02
Цитата:
Как то без децкой злобы проходят дискуссии?
Так ведь и надо думаю, а не кричать свой чужой и пытаться оскорблять лично?
maxsaf:
доказательств.. Это я заметил, а ты нет, потому что он свой...
доказательств.. Это я заметил, а ты нет, потому что он свой...
Как то без децкой злобы проходят дискуссии?
Так ведь и надо думаю, а не кричать свой чужой и пытаться оскорблять лично?
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 317
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 21:12
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 20976
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 21:13
Цитата:
Ладно, просто объясни мне как такое возможно:
Цитата:
111:
Ладно, просто объясни мне как такое возможно:
Цитата:
111: Лишить магазин лицензии и все.. На лицо явное нарушение закона..Цитата:
111: Нет доказательств..
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