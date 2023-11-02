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≡ "Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47886
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 17:35
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На камерах видеонаблюдения установлено время прибытия акима Новоильинского сельского округа в магазин после 11 часов вечера. Своего спутника он представил, как заместителя акима Тобола. Стал требовать продать ему алкоголь.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33377
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:46
#45
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Цитата:
Добринцофф:
Можно если это кафе ,ресторан,бар,а

Кстати магазин Фекла, ровно то же самое..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9602
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:47
#46
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Цитата:
abaika95:
есть такой учет и заставляют его вести

Нету и никто не заставляет.
Цитата:
abaika95:
потому что иначе ты не поймешь сколько у тебя в кеге осталось и сколько ты продал тетрадочки у пивняков у всех есть

:lol: 1С нет, не слышали
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14400
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:47
#47
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Цитата:
111:
А около детского мира тогда как? До часу же..

ты сейчас все свои места сдашь)
потом захочешь пивка после 11 а бац и все прикрыли)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33377
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:47
#48
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Цитата:
Тимур Гафуров:
дисциплинарное дело за нарушение норм Этического кодекса госслужащих. В ближайшее время дисциплинарное производство будет рассмотрено на заседании Совета

Не уголовное и ни административное..
Выговор?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14400
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:48
#49
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Цитата:
Добринцофф:
Нету и никто не заставляет.

Цитата:
Добринцофф:
1С нет, не слышали

мда
а в 1С ты не учет ведешь?)))
прибыло-убыло
у кото то программа
в магазинах по беднее тетрадочка))

иначе продавцы так начнут целые кеги налево уводить))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33377
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:49
#50
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Цитата:
abaika95:
потом захочешь пивка после 11 а бац и все прикрыли)

Навряд ли кто то в здравом уме подаст, тот же Добринцофф, они все друг друга знают, встречаются, здороваются в оптовках и тд, и тут такие слухи?
Ну а другие, они все и без нас знают..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33377
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:51
#51
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Цитата:
abaika95:
у кото то программа в магазинах по беднее тетрадочка))

Не, там реально остается, особенно в деревнях, даже можно не мутить особо, продавец всегда в выигрыше, хоть пиво, хоть сахар..
Немного калымят.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14400
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:52
#52
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Цитата:
111:
Навряд ли кто то в здравом уме подаст,

сейчас журналисты прочитают
и статью напишут)
еще скажут на основе отзывов форумчан)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6419
Re: "Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким...
Отправлено: 02.11.23 - 20:52
#53
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Надо позвонить приятелю, он там держит гусиную ферму и не последний житель в этой деревне. Так вот наверняка там есть какая-нибудь старушка продающая пучеглвзку, а возможно и самогон. Сдается мне, что легальный бизнес непременно должен сотрудничать с акиматом, госдоходом,иначе эти угрозы ввиде чпокнуть за шесть секунд теряют свою актуальность.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33377
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:55
#54
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Цитата:
abaika95:
сейчас журналисты прочитают

Как понял, за время судов, журналисты ну очень зависимые люди от обстоятельств.
На данном факте например, статью, даже их зацепки просто высмеют.
Нужно будет самим копаться.
Контрольная закупка и тд.
А вот это будет означать как злостная самодеятельность что ли..
Ну мне так кажется..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33377
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:56
#55
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Цитата:
сайлау курманов:
не последний житель в этой деревне

Значит не полезет против своих.
Не против ИПшника, ни против акимата.
Значит он умен.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33377
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 20:59
#56
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Цитата:
сайлау курманов:
Сдается мне, что легальный бизнес непременно должен сотрудничать с акиматом,

Ну судя по тому, что все таки бизнес в деревне, в основном нелегальный, конкретно этот магазин, который работает фиг до скольки, за хлебом и молоком что ли дети ночами ходят, он и без этого сотрудничает со всеми, с кем надо..

[Исправлено: 111, 02.11.2023 - 21:00]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33377
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 21:02
#57
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Цитата:
maxsaf:
доказательств.. Это я заметил, а ты нет, потому что он свой...

Как то без децкой злобы проходят дискуссии?
Так ведь и надо думаю, а не кричать свой чужой и пытаться оскорблять лично?
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T
* Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
317
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 21:12
#58
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20976
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 21:13
#59
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Цитата:
111:

Ладно, просто объясни мне как такое возможно:

Цитата:
111: Лишить магазин лицензии и все.. На лицо явное нарушение закона..
Цитата:
111: Нет доказательств..
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