Re: Журналист Асхат Ниязов провел "встречу с кандидатами в...

Отправлено: - 18:28

Просто удивительно, не пропускаю ни одного выпуска новостей местных ТВ и СМИ,регулярно до погоды досматриваю, однако ни разу не слышал о предстоящих дебатах кандидатов в городские Акимы. Я бы такое мероприятие посетил.