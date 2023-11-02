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≡ Журналист Асхат Ниязов провел "встречу с кандидатами в акимы" в Рудном. Обсуждали коррупцию, комментарии в соцсетях и вышку для прыжков с парашютом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47885
Журналист Асхат Ниязов провел "встречу с кандидатами в акимы" в Рудном. Обсуждали коррупцию, комментарии в соцсетях и вышку для прыжков с парашютом
Отправлено: 02.11.23 - 17:15
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"Встречу с кандидатами" транслировали на YouTube-канале и на страницах Ниязова в соцсетях. В зале собрались рудничане, в том числе прибежать в центр досуга "Орбита" успели некоторые депутаты городского маслихата. Всего - около 40-50 человек.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6418
Re: Журналист Асхат Ниязов провел "встречу с кандидатами в...
Отправлено: 02.11.23 - 18:28
#15
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Просто удивительно, не пропускаю ни одного выпуска новостей местных ТВ и СМИ,регулярно до погоды досматриваю, однако ни разу не слышал о предстоящих дебатах кандидатов в городские Акимы. Я бы такое мероприятие посетил.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20960
Журналист Асхат Ниязов провел "встречу с кандидатами в акимы" в Рудном. Обсуждали коррупцию, комментарии в соцсетях и вышку для прыжков с парашютом
Отправлено: 02.11.23 - 19:01
#16
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Цитата:
сайлау курманов:
Я бы такое мероприятие посетил.

Поэтому и не анонсировали :-)
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