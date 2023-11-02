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≡ "Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47885
"Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким вечером спиртное покупал. И причем тут дороги?
Отправлено: 02.11.23 - 17:35
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На камерах видеонаблюдения установлено время прибытия акима Новоильинского сельского округа в магазин после 11 часов вечера. Своего спутника он представил, как заместителя акима Тобола. Стал требовать продать ему алкоголь.
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
37
Re: "Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким...
Отправлено: 02.11.23 - 17:35
#1
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Очень жаль если он действительно аким. Свою власть показал бы в другом ракурсе. Многие считают власть в безнаказанности и это очень печально. Отсутствие культуры и воспитания.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14378
Re: "Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким...
Отправлено: 02.11.23 - 17:38
#2
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Цитата:
Ты не знаешь моих возможностей! Ты знаешь, кто я?

Источник:


возможности акима сельского округа:
нанять трактор почистить трассу
купить на село машину угля
лично бегать при пожаре вокруг дома
упрашивать акима района выделить им фельдшерский пункт
починить служебную ниву самому
ныть что бюджета ни на что не хватает

вот возможности акима сельского округа и да их мало кто знает
особенно то что он может чпокаться за 6 секунд
стахановец
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20960
Re: "Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким...
Отправлено: 02.11.23 - 17:52
#3
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Цитата:
abaika95:
вот возможности акима сельского округа и да их мало кто знает

Ты вот это имел ввиду, говоря "наши себя так не ведут", когда поуехавших шакалятами назвал? :lol:
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13483
Re: "Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким...
Отправлено: 02.11.23 - 18:12
#4
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Ах как же я люблю такие новости, когда люди в пиджаках показывают своё истинное лицо))
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13483
Re: "Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким...
Отправлено: 02.11.23 - 18:17
#5
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Скандал походу будет серьёзный. Магазин то тоже встрял.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3244
Re: "Я сейчас за 6 секунд всех..." - Как сельский аким...
Отправлено: 02.11.23 - 18:59
#6
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