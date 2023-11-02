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Журналист Асхат Ниязов провел "встречу с кандидатами в акимы" в Рудном. Обсуждали коррупцию, комментарии в соцсетях и вышку для прыжков с парашютом
Журналист Асхат Ниязов провел "встречу с кандидатами в акимы" в Рудном. Обсуждали коррупцию, комментарии в соцсетях и вышку для прыжков с парашютом
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