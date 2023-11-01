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"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47885
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 11:38
Юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ доказывал: у инспекции нет доказательств, что ОСИ является заказчиком строительства насосной станции. А все аргументы о причастности отдельных жильцов были проигнорированы.
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"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 10:30
Цитата:
Все правильно, пусть все двести знают, что проблемы - из-за одного
saba:
А там напомню более 200 семей.
А там напомню более 200 семей.
Все правильно, пусть все двести знают, что проблемы - из-за одного
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3313
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 02.11.23 - 10:42
Цитата:
Я не умею как Максаф обозвать и при этом правил не нарушить, поэтому промолчу. А по существу дела, насосная существует с советских времён, кондоминиумы и ОСИ появились у нас недавно, до их появления за всё, что вне квартиры отвечали акимат и ПКСК. Каким образом ПКСК эксплуатировал эту насосную, если её не существовало? Почему закрывал глаза на это акимат, что для подачи воды на верхние этажи требуется дополнительное оборудование? А то , что за более чем тридцать лет насосной нужен был ремонт или полная реконструкция , тут к бабке не ходи.
alex_60:
При пкск проблем не было.
При пкск проблем не было.
Я не умею как Максаф обозвать и при этом правил не нарушить, поэтому промолчу. А по существу дела, насосная существует с советских времён, кондоминиумы и ОСИ появились у нас недавно, до их появления за всё, что вне квартиры отвечали акимат и ПКСК. Каким образом ПКСК эксплуатировал эту насосную, если её не существовало? Почему закрывал глаза на это акимат, что для подачи воды на верхние этажи требуется дополнительное оборудование? А то , что за более чем тридцать лет насосной нужен был ремонт или полная реконструкция , тут к бабке не ходи.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3313
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 02.11.23 - 10:59
Цитата:
Так это Вы источник проблем для этого двора?
maxsaf:
проблемы - из-за одного
проблемы - из-за одного
Так это Вы источник проблем для этого двора?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19457
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 14:40
Цитата:
а что ,он строил эту будку для насоса?
на фото его нет.
saba:
Цитата: maxsaf: проблемы - из-за одного Так это Вы источник проблем для этого двора?
Цитата: maxsaf: проблемы - из-за одного Так это Вы источник проблем для этого двора?
а что ,он строил эту будку для насоса?
на фото его нет.
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 17:41
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 17:43
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 17:57
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 17:58
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 18:01
Столько вот людей, против которых выступил тот, кто незаконно сделал офис со двора, кто попросту оклеветал получается..
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 18:04
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 18:08
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 18:11
А, вот он же я, со стороны судьи..
Правда это был последний суд, и важный самый..
[Исправлено: 111, 02.11.2023 - 18:12]
Правда это был последний суд, и важный самый..
[Исправлено: 111, 02.11.2023 - 18:12]
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 18:14
Цитата:
Наврятли штраф с ОСИ на меня перекинут
saba:
Так это Вы источник проблем для этого двора?
Так это Вы источник проблем для этого двора?
Наврятли штраф с ОСИ на меня перекинут
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 18:18
Вот так закаляется сталь..
Сталь, не встает на колени..
Сталь, не встает на колени..
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 18:31
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