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≡ "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47885
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 11:38
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Юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ доказывал: у инспекции нет доказательств, что ОСИ является заказчиком строительства насосной станции. А все аргументы о причастности отдельных жильцов были проигнорированы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20960
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 10:30
#60
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Цитата:
saba:
А там напомню более 200 семей.

Все правильно, пусть все двести знают, что проблемы - из-за одного :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3313
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 02.11.23 - 10:42
#61
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Цитата:
alex_60:
При пкск проблем не было.

Я не умею как Максаф обозвать и при этом правил не нарушить, поэтому промолчу. А по существу дела, насосная существует с советских времён, кондоминиумы и ОСИ появились у нас недавно, до их появления за всё, что вне квартиры отвечали акимат и ПКСК. Каким образом ПКСК эксплуатировал эту насосную, если её не существовало? Почему закрывал глаза на это акимат, что для подачи воды на верхние этажи требуется дополнительное оборудование? А то , что за более чем тридцать лет насосной нужен был ремонт или полная реконструкция , тут к бабке не ходи.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3313
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 02.11.23 - 10:59
#62
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Цитата:
maxsaf:
проблемы - из-за одного

Так это Вы источник проблем для этого двора?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19457
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 14:40
#63
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Цитата:
saba:
Цитата: maxsaf: проблемы - из-за одного Так это Вы источник проблем для этого двора?


а что ,он строил эту будку для насоса?
на фото его нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33348
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 17:41
#64
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Насосная мечты

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33348
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 17:43
#65
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Как видим, окон уже нет..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33348
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 17:57
#66
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Как это было давно..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33348
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 17:58
#67
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Люди вот собрались

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33348
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 18:01
#68
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Столько вот людей, против которых выступил тот, кто незаконно сделал офис со двора, кто попросту оклеветал получается..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33348
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 18:04
#69
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Сотрудники Гаск, которые с чудовищными нарушениями пошли на поводу клеветника нарушителя..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33348
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 18:08
#70
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Суд мне понравился, жаль не я был фотошопером..



Корреспонденты вот зачем фокают?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33348
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 18:11
#71
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А, вот он же я, со стороны судьи..
Правда это был последний суд, и важный самый..



[Исправлено: 111, 02.11.2023 - 18:12]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20960
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 18:14
#72
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Цитата:
saba:
Так это Вы источник проблем для этого двора?

Наврятли штраф с ОСИ на меня перекинут :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33348
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 18:18
#73
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Вот так закаляется сталь..
Сталь, не встает на колени..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33348
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 18:31
#74
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В честь дня победы такой вот бежбар..

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Страница 5 из 5«1...345
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