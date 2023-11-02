Re: Полтора миллиона тенге отдала рудненская пенсионерка...

Отправлено: - 11:59

банки уже давно должны рекрутировать своих сотрудников на обход всех бабок страны



необходимо разъяснять что лучше в банке держат свои миллионы на "черный день" чем под подушкой

бабушки вон ими раскидваются только так

а держала бы в банке, побежала к ним по звонку мошенников там бы сотрудник всех на уши поднял только чтобы выяснить зачем бабушка хочет снять деньги со счета))