Отправлено: - 15:26

alex_60:

казахов значит и количество , и процентов сколько. остальные национальности- только количество. непорядочно как то.





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50480 русские – 2,9 миллиона человек, узбеки – 614 тысяч человек,Источник:

Цитата:20 млн в стране в декабре будетвысчитай сам процентЦитата:узбеки прибывают на югнехорошая тенденция,причем селятся всегда кучкой что в двойне нехорошоу них там у самих в узбекистане перенаселение ужеуже вся россия в узбеках и тут нам юг занимаютнадо на север их тянутьниче поморозятся зато анклавами и гетто жить не будут