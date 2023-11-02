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≡ Появились данные о национальном составе Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47883
Появились данные о национальном составе Казахстана
Отправлено: 02.11.23 - 14:48
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Бюро национальной статистики опубликовало данные по национальному составу населения Казахстана по итогам переписи 2021 года. Доля казахов увеличилась с 63,1 процента до 70,4 процента.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33338
Re: Появились данные о национальном составе Казахстана
Отправлено: 02.11.23 - 14:48
#1
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Маленькое население сильно..
Нет госпрограмм, по деторождению.
И это глупо со стороны государства..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19447
Re: Появились данные о национальном составе Казахстана
Отправлено: 02.11.23 - 14:49
#2
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казахов значит и количество , и процентов сколько.
остальные национальности- только количество.
непорядочно как то.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19447
Re: Появились данные о национальном составе Казахстана
Отправлено: 02.11.23 - 14:50
#3
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немцев и белорусов совсем уже нет в Казахстане.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19447
Re: Появились данные о национальном составе Казахстана
Отправлено: 02.11.23 - 14:51
#4
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зато есть датчане.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19447
Re: Появились данные о национальном составе Казахстана
Отправлено: 02.11.23 - 15:12
#5
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интересно, перепись была в 2021,
результаты выдали через два года.
на счетах считали?
или подтасовывали?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19447
Re: Появились данные о национальном составе Казахстана
Отправлено: 02.11.23 - 15:14
#6
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//Таким образом, 24,8 тысячи человек отказались указывать свою национальность.///

инопланетяне наверное.
шифруются.
довольно много их.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13481
Re: Появились данные о национальном составе Казахстана
Отправлено: 02.11.23 - 15:22
#7
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Че за переписи? Меня не кто не переписывал.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14371
Re: Появились данные о национальном составе Казахстана
Отправлено: 02.11.23 - 15:26
#8
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Цитата:
alex_60:
казахов значит и количество , и процентов сколько. остальные национальности- только количество. непорядочно как то.

20 млн в стране в декабре будет
высчитай сам процент
Цитата:
русские – 2,9 миллиона человек, узбеки – 614 тысяч человек,

Источник:


узбеки прибывают на юг
нехорошая тенденция,причем селятся всегда кучкой что в двойне нехорошо
у них там у самих в узбекистане перенаселение уже
уже вся россия в узбеках и тут нам юг занимают
надо на север их тянуть
ниче поморозятся зато анклавами и гетто жить не будут
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
425
Re: Появились данные о национальном составе Казахстана
Отправлено: 02.11.23 - 16:06
#9
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Всё думал, на кой ляд, они приписками занимаются, что уже почти 20 миллионов человек проживает в Казахстане.
Теперь становится ясно, показать что казахи уже не нацменьшинство, а русские.

По моему мнению в Казахстане не больше 12 миллионов проживает всего.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19447
Re: Появились данные о национальном составе Казахстана
Отправлено: 02.11.23 - 16:07
#10
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Цитата:
abaika95:
высчитай сам процент


да. это дно.
самим высчитывать результаты переписи.
предлагают тут.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19447
Re: Появились данные о национальном составе Казахстана
Отправлено: 02.11.23 - 16:09
#11
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Цитата:
Ильяс:
Всё думал, на кой ляд, они приписками занимаются,


пост 5.
подтасовывали..два года.
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