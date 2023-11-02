111: Вот они, российские фашисты, напавшие в Украину и делающие там свои Кущевки..
это эти два балбеса которые 9 человек на Донбассе застрелили? включая 6 детей? да русский мир пришел
украинцы бомбили-бомбили-бомбили-бомбили-бомбили бомбили донбасс а эта семья как-то выжила тут пришли россияне и всех ночью спящими вырезали а детей еще в голову добивали сейчас отнекиваются типа в темноте не видно было, убивали всех без разбору спецы уже говорят что все бы проснулись в доме значит заходили профессионально в ночниках и с глушаками спецы грушники профи убийств-зашли в дом, и из глушителя точно в упор убили детей на первом этаже и отца и мать не поленились поднялись выше и убили остальных детей с бабушкой
alex_60: три нельзя. с белорусами уже союз заключен.
с лукашенко у вас союз заключен а не с белорусами белорусы вон себя литвой считают и язык бэларускый проталкивают а украина и подавно потеряна россия-умудряется даже родные народы против себя настроить это надо уметь так жить
Обычная ж знь простого русского Героя не по званию
⚡️Приговоренного к 20 годам убийцу молодой медсестры, помиловали после «СВО». Он отсидел меньше полугода, а провоевал два месяцаВ августе 2022 года 23-летняя медсестра Татьяна Рекрутина из города Чусовой в Пермском крае встретила на улице молодого человека и попросила его показать остановку транспорта. Артем Бучин (так зовут парня) повел девушку через лесополосу, где набросился на нее, изнасиловал, а затем ударил камнем по голове. Татьяна погибла от травм. У девушки остался маленький ребенок.В феврале этого года Бучина приговорили к 20 годам колонии, хотя прокурор просил пожизненное. Суд также обязал его выплатить иски в размере двух миллионов рублей для матери Татьяны. Однако в сентябре ежемесячные выплаты прекратились — мать выяснила, что отсидев несколько месяцев (с февраля по август), убийца ее дочери подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился в Украину.Но и там он пробыл недолго. Бучин получил ранение, был помилован и уже вернулся в родной город.
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