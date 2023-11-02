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Средняя школа – важнейший этап в жизни ребенка, когда он начинает формировать свои интересы и стремления к будущему. В течение этого времени крайне важно предоставить им качественное образование по всем предметам, чтобы они могли успешно сдать экзамены и поступить в желаемые университеты.