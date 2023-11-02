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≡ Зачем нанимать репетитора для средней школы в Казахстане?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47883
Зачем нанимать репетитора для средней школы в Казахстане?
Отправлено: 02.11.23 - 15:49
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Средняя школа – важнейший этап в жизни ребенка, когда он начинает формировать свои интересы и стремления к будущему. В течение этого времени крайне важно предоставить им качественное образование по всем предметам, чтобы они могли успешно сдать экзамены и поступить в желаемые университеты.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33338
Re: Зачем нанимать репетитора для средней школы в Казахстане?
Отправлено: 02.11.23 - 15:49
#1
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Попробую репетитора по казахскому взять для своего..
Интересно, сколько стоит сеанс..
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