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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14371
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 15:19
#13111
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Цитата:
111:
Вот они, российские фашисты, напавшие в Украину и делающие там свои Кущевки..

это эти два балбеса которые 9 человек на Донбассе застрелили? включая 6 детей?
да русский мир пришел

украинцы бомбили-бомбили-бомбили-бомбили-бомбили бомбили донбасс а эта семья как-то выжила
тут пришли россияне и всех ночью спящими вырезали
а детей еще в голову добивали
сейчас отнекиваются типа в темноте не видно было, убивали всех без разбору
спецы уже говорят что все бы проснулись в доме значит заходили профессионально в ночниках и с глушаками
спецы грушники профи убийств-зашли в дом, и из глушителя точно в упор убили детей на первом этаже и отца и мать
не поленились поднялись выше и убили остальных детей с бабушкой
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14371
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 15:20
#13112
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Цитата:
alex_60:
три нельзя. с белорусами уже союз заключен.

с лукашенко у вас союз заключен а не с белорусами
белорусы вон себя литвой считают и язык бэларускый проталкивают
а украина и подавно потеряна
россия-умудряется даже родные народы против себя настроить
это надо уметь так жить
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33338
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 15:21
#13113
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19447
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 15:21
#13114
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Цитата:
abaika95:
с лукашенко у вас союз заключен


Казахстан с Лукашенко союз заключил?
нет не слышал.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19447
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 15:23
#13115
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Цитата:
abaika95:
россия-умудряется даже родные народы против себя настроить это надо уметь так жить


в семье не может быть только любовь любовь..
есть еще и бытовые вопросы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14371
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 15:27
#13116
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Цитата:
alex_60:
Казахстан с Лукашенко союз заключил? нет не слышал.

про россиян говорю
Цитата:
alex_60:
в семье не может быть только любовь любовь.. есть еще и бытовые вопросы.

бытовые вопросы переходящие в убийства это уже не быт а бытовуха и уголовка

[Исправлено: Тимур Гафуров, 02.11.2023 - 16:15]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19447
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 15:29
#13117
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Цитата:
abaika95:

вас, это кто?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19447
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 15:31
#13118
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Цитата:
abaika95:
это уже не быт а бытовуха и уголовка


все регулируется законом.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33338
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 15:43
#13119
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Обычная ж знь простого русского Героя не по званию



⚡️Приговоренного к 20 годам убийцу молодой медсестры, помиловали после «СВО». Он отсидел меньше полугода, а провоевал два месяцаВ августе 2022 года 23-летняя медсестра Татьяна Рекрутина из города Чусовой в Пермском крае встретила на улице молодого человека и попросила его показать остановку транспорта. Артем Бучин (так зовут парня) повел девушку через лесополосу, где набросился на нее, изнасиловал, а затем ударил камнем по голове. Татьяна погибла от травм. У девушки остался маленький ребенок.В феврале этого года Бучина приговорили к 20 годам колонии, хотя прокурор просил пожизненное. Суд также обязал его выплатить иски в размере двух миллионов рублей для матери Татьяны. Однако в сентябре ежемесячные выплаты прекратились — мать выяснила, что отсидев несколько месяцев (с февраля по август), убийца ее дочери подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился в Украину.Но и там он пробыл недолго.
Бучин получил ранение, был помилован и уже вернулся в родной город.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19447
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 15:51
#13120
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Цитата:
abaika95: скууууучно господа политтехнологи вы там хоть гитару разбейте
в следующий раз хоть одну баян порвите народ требует шоу


"ресторан" (хахаха) Старый город, твое любимое место.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19447
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 15:52
#13121
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Цитата:
drakon:
Что, флуд - закрылся?..


да нет вроде.
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