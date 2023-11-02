Отправлено: - 15:19

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Вот они, российские фашисты, напавшие в Украину и делающие там свои Кущевки..

Цитата:это эти два балбеса которые 9 человек на Донбассе застрелили? включая 6 детей?да русский мир пришелукраинцы бомбили-бомбили-бомбили-бомбили-бомбили бомбили донбасс а эта семья как-то выжилатут пришли россияне и всех ночью спящими вырезалиа детей еще в голову добивалисейчас отнекиваются типа в темноте не видно было, убивали всех без разборуспецы уже говорят что все бы проснулись в доме значит заходили профессионально в ночниках и с глушакамиспецы грушники профи убийств-зашли в дом, и из глушителя точно в упор убили детей на первом этаже и отца и матьне поленились поднялись выше и убили остальных детей с бабушкой