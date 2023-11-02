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≡ Семейный дебошир пытался сбежать от участкового прямо из патрульной машины в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47881
Семейный дебошир пытался сбежать от участкового прямо из патрульной машины в Костанае
Отправлено: 02.11.23 - 12:23
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Сотрудники полиции задержали правонарушителя. Его привлекут к ответственности за факт неповиновения законным требованиям, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1306
Re: Семейный дебошир пытался сбежать от участкового прямо из...
Отправлено: 02.11.23 - 12:23
#1
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К награде героев :lol:
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
358
Re: Семейный дебошир пытался сбежать от участкового прямо из...
Отправлено: 02.11.23 - 12:38
#2
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Цитата:
и применить к нему боевые приемы

Я понимаю откуда "уши" растут у этого выражения. Но считаю что все таки нужно исправить. Корректнее написать хотябы - "применить к нему приемы боевого САМБО". При этом не факт, что именно они применялись. Как таковые приемы не бывают боевыми или не боевыми. Комплексы (т.е. набор) приемов делят на спортивные и боевые и то это деление условное (точнее формальное).
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1920
Семейный дебошир пытался сбежать от участкового прямо из патрульной машины в Костанае
Отправлено: 02.11.23 - 13:04
#3
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Цитата:
5555:
Корректнее написать хотябы - "применить к нему приемы боевого САМБО".

Исправил. Спасибо
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
48
Re: Семейный дебошир пытался сбежать от участкового прямо из...
Отправлено: 02.11.23 - 13:09
#4
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Надеюсь, наказание дебошира не будет зависеть от побитой женщины? А то - сама написала заявление, сама и заберу.
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