Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ни холодно ни жарко

Отправлено: - 14:15

Только и слышно, то одну старушку ограбили на три лЯма, то другую ещё на полтора ляма. Нынче давнишние старики живут даже припеваючи. Надо бы подумать про новых, или которые на пенсионном пороге. Эти граждане рожденые в начале шестидесятых обижены во всех смыслах, разруха и неопределенности бытия после перестроечных лет, повышение пенсионного возраста, бедность и кабалу от новых помещиков и дороговизну жизни пришлось пережить этим гражданам.