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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ни холодно ни жарко
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47881
Аркадий ДЕНИСОВ: Ни холодно ни жарко
Отправлено: 02.11.23 - 13:00
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Я вышел к микрофону и спросил, с какой целью нас всех сюда пригласили. Мы-то ждали, что будет обсуждаться главный для ветеранов-пенсионеров вопрос: каков жизненный уровень большинства людей старшего поколения, что предпринимается в стране для его улучшения?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
424
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ни холодно ни жарко
Отправлено: 02.11.23 - 13:00
#1
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Нуралы бы ещё позвали, взяли бы гитары, и спели хором:
Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним,
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6417
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ни холодно ни жарко
Отправлено: 02.11.23 - 14:15
#2
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Только и слышно, то одну старушку ограбили на три лЯма, то другую ещё на полтора ляма. Нынче давнишние старики живут даже припеваючи. Надо бы подумать про новых, или которые на пенсионном пороге. Эти граждане рожденые в начале шестидесятых обижены во всех смыслах, разруха и неопределенности бытия после перестроечных лет, повышение пенсионного возраста, бедность и кабалу от новых помещиков и дороговизну жизни пришлось пережить этим гражданам.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19425
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ни холодно ни жарко
Отправлено: 02.11.23 - 14:37
#3
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///Высокий гость на меня не обиделся, предложил обменяться номерами телефонов, а все мои предложения занести в областной совет ветеранов. Стало понятно, что о названных мной проблемах он услышал впервые. На прощание подарил мне книгу своих стихов.//

что сказать, адекватный человек. может и программу "встречи"
не он составлял.
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