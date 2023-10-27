Re: Все сгорело, остался кредит - Как семья осталась без...

Отправлено: - 17:15

Ужас какой, и прямо перед самой зимой. Удачи вам и сил, ведь сейчас снимать жилье это так дорого, надеюсь у вас все будет хорошо.