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≡ Все сгорело, остался кредит - Как семья осталась без единственного жилья в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47881
Все сгорело, остался кредит - Как семья осталась без единственного жилья в Костанае
Отправлено: 27.10.23 - 17:15
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Во вторник, 24 октября, около 12:35, в садовом обществе "Текстильщик-1" произошел пожар. По данным ДЧС Костанайской области, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводов холодильника.
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П
§ Пушкевич
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
3
Re: Все сгорело, остался кредит - Как семья осталась без...
Отправлено: 27.10.23 - 17:15
#1
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Ужас какой, и прямо перед самой зимой. Удачи вам и сил, ведь сейчас снимать жилье это так дорого, надеюсь у вас все будет хорошо.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33332
Все сгорело, остался кредит - Как семья осталась без единственного жилья в Костанае
Отправлено: 27.10.23 - 18:27
#2
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Это разве не дача?
Просто в статье указано что дом, скорее всего же дом дачный или на даче?

[Исправлено: 111, 27.10.2023 - 18:35]
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П
§ Пушкевич
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
3
Re: Все сгорело, остался кредит - Как семья осталась без...
Отправлено: 27.10.23 - 18:39
#3
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Цитата:
111:

Дом на даче, там многие строятся и живут круглый год.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
527
Re: Все сгорело, остался кредит - Как семья осталась без...
Отправлено: 27.10.23 - 21:11
#4
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Это солдат Пв ! В редакции есть мой телефон. Позвоните мне. Помогу с жильем на первое время.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
424
Re: Все сгорело, остался кредит - Как семья осталась без...
Отправлено: 02.11.23 - 12:56
#5
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В фонде Кайрдымлык осталось 350 миллионов тенге, обратитесь к ним.
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