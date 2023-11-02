Отправлено: - 12:38

и применить к нему боевые приемы

Цитата:Я понимаю откуда "уши" растут у этого выражения. Но считаю что все таки нужно исправить. Корректнее написать хотябы - "применить к нему приемы боевого САМБО". При этом не факт, что именно они применялись. Как таковые приемы не бывают боевыми или не боевыми. Комплексы (т.е. набор) приемов делят на спортивные и боевые и то это деление условное (точнее формальное).