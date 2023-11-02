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≡ Полтора миллиона тенге отдала рудненская пенсионерка мошенникам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47877
Полтора миллиона тенге отдала рудненская пенсионерка мошенникам
Отправлено: 02.11.23 - 11:10
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Сообщение от 92-летней жительницы Рудного поступило 24 октября на пульт «102». Вернуть деньги, которые выманили у пожилой женщины, помогли полицейские. Однако часть из них мошенники успели потратить.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20953
Re: Полтора миллиона тенге отдала рудненская пенсионерка...
Отправлено: 02.11.23 - 11:10
#1
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Цитата:
Один из них неоднократно привлекался за такие действия

Ну так а чё отпускаете?
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14364
Re: Полтора миллиона тенге отдала рудненская пенсионерка...
Отправлено: 02.11.23 - 11:59
#2
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банки уже давно должны рекрутировать своих сотрудников на обход всех бабок страны

необходимо разъяснять что лучше в банке держат свои миллионы на "черный день" чем под подушкой
бабушки вон ими раскидваются только так
а держала бы в банке, побежала к ним по звонку мошенников там бы сотрудник всех на уши поднял только чтобы выяснить зачем бабушка хочет снять деньги со счета))
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