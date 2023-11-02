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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:36
Цитата:
Не, как 20 тыщ террористов бутики грабят
abaika95:
а что вы по телику то тогда там смотрели? как люди дома сидят?
а что вы по телику то тогда там смотрели? как люди дома сидят?
Не, как 20 тыщ террористов бутики грабят
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1919
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:37
maxsaf и abaika95, убедительно прошу не выяснять отношения в Форуме. Иначе переведем в премодерацию уже сегодня.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:38
Цитата:
тоесть солдаты нац гвардии и полиция которые с ними боролись для тебя не люди
ну понятно понятно
очередной раз доказал)
maxsaf:
Не, как 20 тыщ террористов бутики грабят
Не, как 20 тыщ террористов бутики грабят
тоесть солдаты нац гвардии и полиция которые с ними боролись для тебя не люди
ну понятно понятно
очередной раз доказал)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:38
Цитата:
Первые два удаленных - Абайки. Я молчать в ответ не собираюсь
Тимур Гафуров:
maxsaf и abaika95, убедительно прошу не выяснять отношения в Форуме. Иначе переведем в премодерацию уже сегодня.
maxsaf и abaika95, убедительно прошу не выяснять отношения в Форуме. Иначе переведем в премодерацию уже сегодня.
Первые два удаленных - Абайки. Я молчать в ответ не собираюсь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:40
Цитата:
январь обсуждать можно?
Тимур Гафуров:
maxsaf и abaika95, убедительно прошу не выяснять отношения в Форуме. Иначе переведем в премодерацию уже сегодня.
maxsaf и abaika95, убедительно прошу не выяснять отношения в Форуме. Иначе переведем в премодерацию уже сегодня.
январь обсуждать можно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:41
Цитата:
и тут комиссия по языковым вопросам дружно хихикнула)))
maxsaf:
Я молчать в ответ не собираюсь
Я молчать в ответ не собираюсь
и тут комиссия по языковым вопросам дружно хихикнула)))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:43
Цитата:
Так как 111 об армии отзывался - я ещё ни от кого не слышал. Но ты то мимо ушей пропустил, да?
abaika95:
тоесть солдаты нац гвардии и полиция которые с ними боролись для тебя не люди
тоесть солдаты нац гвардии и полиция которые с ними боролись для тебя не люди
Так как 111 об армии отзывался - я ещё ни от кого не слышал. Но ты то мимо ушей пропустил, да?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:43
Цитата:
а 13066?
maxsaf:
Первые два удаленных - Абайки
Первые два удаленных - Абайки
а 13066?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:44
Цитата:
Твоя комиссия по языковым в опросам - половина в бегах, другая половина под домашним арестом, прощения просит...
abaika95:
и тут комиссия по языковым вопросам дружно хихикнула)))
и тут комиссия по языковым вопросам дружно хихикнула)))
Твоя комиссия по языковым в опросам - половина в бегах, другая половина под домашним арестом, прощения просит...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:45
Цитата:
а я с ним общаюсь сейчас?) вроде нет
солдаты нац гвардии и полиция рк не люди?))
пы-сы.
опять же про январь стараемся общаемся а не выясняем отношения
maxsaf:
Так как 111 об армии отзывался - я ещё ни от кого не слышал. Но ты то мимо ушей пропустил, да?
Так как 111 об армии отзывался - я ещё ни от кого не слышал. Но ты то мимо ушей пропустил, да?
а я с ним общаюсь сейчас?) вроде нет
солдаты нац гвардии и полиция рк не люди?))
пы-сы.
опять же про январь стараемся общаемся а не выясняем отношения
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:46
Цитата:
Это к тебе относилось?
abaika95:
а 13066?
а 13066?
Это к тебе относилось?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:46
Цитата:
а те кто к тебе в магазин приходил где?))
maxsaf:
Твоя комиссия по языковым в опросам - половина в бегах, другая половина под домашним арестом, прощения просит
Твоя комиссия по языковым в опросам - половина в бегах, другая половина под домашним арестом, прощения просит
а те кто к тебе в магазин приходил где?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:46
Цитата:
незнаю закрытый же комент)
50 на 50 что да
maxsaf:
Это к тебе относилось?
Это к тебе относилось?
незнаю закрытый же комент)
50 на 50 что да
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:49
Цитата:
Ушли взятку тратить и свои законные требования с собой унесли, довольные.
abaika95:
а те кто к тебе в магазин приходил где?))
а те кто к тебе в магазин приходил где?))
Ушли взятку тратить и свои законные требования с собой унесли, довольные.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:50
Цитата:
подожди ты взяткодатель получается еще?))
maxsaf:
Ушли взятку тратить и свои законные требования с собой унесли, довольные.
Ушли взятку тратить и свои законные требования с собой унесли, довольные.
подожди ты взяткодатель получается еще?))
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