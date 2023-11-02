Отправлено: - 11:38

Тимур Гафуров:

maxsaf и abaika95, убедительно прошу не выяснять отношения в Форуме. Иначе переведем в премодерацию уже сегодня.

Цитата:Первые два удаленных - Абайки. Я молчать в ответ не собираюсь