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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20953
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:36
#13081
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Цитата:
abaika95:
а что вы по телику то тогда там смотрели? как люди дома сидят?

Не, как 20 тыщ террористов бутики грабят :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1919
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:37
#13082
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maxsaf и abaika95, убедительно прошу не выяснять отношения в Форуме. Иначе переведем в премодерацию уже сегодня.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:38
#13083
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Цитата:
maxsaf:
Не, как 20 тыщ террористов бутики грабят

тоесть солдаты нац гвардии и полиция которые с ними боролись для тебя не люди

ну понятно понятно
очередной раз доказал)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20953
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:38
#13084
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Цитата:
Тимур Гафуров:
maxsaf и abaika95, убедительно прошу не выяснять отношения в Форуме. Иначе переведем в премодерацию уже сегодня.

Первые два удаленных - Абайки. Я молчать в ответ не собираюсь
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:40
#13085
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Цитата:
Тимур Гафуров:
maxsaf и abaika95, убедительно прошу не выяснять отношения в Форуме. Иначе переведем в премодерацию уже сегодня.

январь обсуждать можно?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:41
#13086
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Цитата:
maxsaf:
Я молчать в ответ не собираюсь

и тут комиссия по языковым вопросам дружно хихикнула)))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20953
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:43
#13087
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Цитата:
abaika95:
тоесть солдаты нац гвардии и полиция которые с ними боролись для тебя не люди

Так как 111 об армии отзывался - я ещё ни от кого не слышал. Но ты то мимо ушей пропустил, да?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:43
#13088
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Цитата:
maxsaf:
Первые два удаленных - Абайки

а 13066?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20953
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:44
#13089
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Цитата:
abaika95:
и тут комиссия по языковым вопросам дружно хихикнула)))

Твоя комиссия по языковым в опросам - половина в бегах, другая половина под домашним арестом, прощения просит...
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:45
#13090
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Цитата:
maxsaf:
Так как 111 об армии отзывался - я ещё ни от кого не слышал. Но ты то мимо ушей пропустил, да?

а я с ним общаюсь сейчас?) вроде нет

солдаты нац гвардии и полиция рк не люди?))

пы-сы.
опять же про январь стараемся общаемся а не выясняем отношения
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20953
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:46
#13091
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Цитата:
abaika95:
а 13066?

Это к тебе относилось?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:46
#13092
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Цитата:
maxsaf:
Твоя комиссия по языковым в опросам - половина в бегах, другая половина под домашним арестом, прощения просит

а те кто к тебе в магазин приходил где?))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:46
#13093
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Цитата:
maxsaf:
Это к тебе относилось?

незнаю закрытый же комент)

50 на 50 что да
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20953
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:49
#13094
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Цитата:
abaika95:
а те кто к тебе в магазин приходил где?))

Ушли взятку тратить и свои законные требования с собой унесли, довольные.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 11:50
#13095
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Цитата:
maxsaf:
Ушли взятку тратить и свои законные требования с собой унесли, довольные.

подожди ты взяткодатель получается еще?))
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