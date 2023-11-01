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≡ Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47874
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 16:00
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Наши постоянные помощники, которые называют себя «Земляки из Германии», прислали для Зинаиды и Виктора Борган 500 евро. После конвертации в банке перевода Western Union получилась сумма 225 000 тенге. Сегодня мы передали деньги по назначению.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33332
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 19:38
#15
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Вот даже по пенсионерам, у кого сколько остается

итоге, после всех обязательных трат (при одинаковых значениях) у двух пенсионеров останется денег: У российского - 3 700 рублей (40,5 евро) или 24,8% от пенсии У немецкого - 719 евро (65 700 рублей) или 73,3% от пенсии Какой тут можно сделать вывод? Да, номинально зарплаты наших пенсионеров разительно различаются, но основной критерий качества жизни пожилых людей необходимо определять тем, сколько денег у них остается после всех первичных (необходимых) трат.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5081
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 01.11.23 - 19:41
#16
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Цитата:
111:
а вот ты не помог, ты плохой?


"А, ты записался в Красную Армию"?????
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33332
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 19:41
#17
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Цитата:
maxsaf:
Спецом статью написали, чтобы местных земляков самолюбие задело,

То есть ты абсолютно уверен, что журналисты НГ, конкретно Елена Пикельная, занимаются тем, чтобы как говорится мордой об пол ткнуть наших казахстанцев и обвинить их в том, что они не помогают?
Я правильно это понял?
А давай спросим у них?

[Исправлено: 111, 01.11.2023 - 19:42]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14344
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 19:42
#18
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Цитата:
alex_60:
кто это , все знают. при этом некоторые называют его сбежавшим... стыдно должно быть. на букву Н таких называют.

эти земляки из германии наши с форума? если да то они одной рукой тут всякую фигню провокативную пишут другой индульгенцию себе зарабатывают присылая деньги погорельцам

любить их теперь за это? да плевать вообще
они ради лайков и статей помогли людям? если да то это хайп на горе
если нет то нечего и отсвечивать
темболее всяким табаки подвывать их восхваляя
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33332
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 19:54
#19
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

А как хочется посмотреть на твой личный пример!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20936
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 20:10
#20
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Цитата:
111:
Я правильно это понял?

Раз у тебя подгорело - значит ты все правильно понял.))

Цитата:
111:
А давай спросим у них?

А давай
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20936
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 20:13
#21
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Цитата:
abaika95:
любить их теперь за это? да плевать вообще

Ещё у одного полыхает. Скидываемся, товарищи, активнее :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19417
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 20:20
#22
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Цитата:
abaika95:
эти земляки из германии наши с форума?


нет, инопланетяне.
уточни в редакции на какой планете они живут,
может даже не из солнечной системы,
созвездие Южный Крест и Киль возможно.

Цитата:
abaika95:
любить их теперь за это?


тебя кто то заставляет их любить?
или это твоя тема?

Цитата:
abaika95:
да плевать вообще


ты уже весь форум заплевал.
проблемы с подвозом новых методичек?

Цитата:
abaika95:
они ради лайков и статей помогли людям?


по себе судишь.
хотя ты и не засветился в помощи но разу ,от слова совсем.
или до сих пор с кредитом на утюг не расплатился?
тогда ладно.

[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 20:23]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1917
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 01.11.23 - 21:00
#23
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Идет отклонение от темы и выяснение отношений. Далее будем удалять
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
612
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 01.11.23 - 22:35
#24
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Цитата:
111:
А как хочется посмотреть на твой личный пример!

...да чесно скажу я не помог я ненастолько состоятельный у меня нет столько финансов.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
612
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 02.11.23 - 01:32
#25
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Цитата:
111:
Ну зачем врать Давай на примере, коих много, вот российский бюджетный магазин и магазин в Германии

...чё ты этим местом крутишь причём тут Россия ты говоришь что в Германии 5000 т. получают .Откуда ты взял? Там одним говорили что по 3000 т. зарплата и 2000 пенсии и что теперь.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
612
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 02.11.23 - 01:36
#26
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Цитата:
111:
То есть одежда , которую мы немецкую школярам покупаем, она значительно дороже в самой Германии? Это вообще как? Что то слышал о базарах ихних? Скорее нет.

....Про какую одежду школярам? Там свободная форма кто в чём.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
612
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 02.11.23 - 01:41
#27
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Цитата:
111:
Конкретно по квартире в 80 квадратов, сколько там? И обязательно процент от зарплаты каков.

....не знаю сколько за 80 кв.платят.Рядом с дортмундом 60кв. 500 евро плюс сам платишь свет телефон зимой тепло на каждой батарее счётчик напалишь насколько тепла платьшь.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
612
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 02.11.23 - 02:31
#28
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Цитата:
111:
Давай сколько получает например мусорщик в Германии и сколько тут? Тут не дотягивает и до 200 ойро. А там?


.....я незнаю сколько там мусорщик зарабатывает вот тебе ссылка на немецком ты человек грамотный можешь перевести.https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lkw-fahrer-fuer-den-nahverkehr-m-w-d-post-paket-deutschland-/2536017859-247-1449
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
612
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 02.11.23 - 02:34
#29
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Цитата:
abaika95:
эти земляки из германии наши с форума? если да то они одной рукой тут всякую фигню провокативную пишут другой индульгенцию себе зарабатывают присылая деньги погорельцам любить их теперь за это? да плевать вообще они ради лайков и статей помогли людям? если да то это хайп на горе если нет то нечего и отсвечивать темболее всяким табаки подвывать их восхваляя

....и тебя Абайка купят и увезут куда нибуть.
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