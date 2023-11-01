Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных квартирах жалуются новоселы в Костанае
Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных квартирах жалуются новоселы в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47874
Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных квартирах жалуются новоселы в Костанае
Отправлено: 01.11.23 - 14:30
Жильцам передали просьбу застройщика - по возможности не пользоваться электроплитками, так как проводка может не выдержать напряжения. Газ в этот дом подключат только при полном заселении. Как жить?
Читать новость
Читать новость
Re: Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных...
Отправлено: 01.11.23 - 14:30
Цитата:
Мда уж, что то тоже не встречал алинекса на половых покрытиях..
Может специальный какой?
кухне, на пороге перед балконом, стяжка вытянута AlinEXом и уже начинает крошиться.
Мда уж, что то тоже не встречал алинекса на половых покрытиях..
Может специальный какой?
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 234
Re: Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных...
Отправлено: 01.11.23 - 14:44
Я когда женился в 90-х, снимал квартиру. Так вот чтобы было уютно, сам наклеил новые обои, покрасил полы, окна. Утеплил входную дверь.
А тут БЕСПЛАТНО дали арендное жилье. Это считай на всю жизнь. И скорее всего и детям перейдёт. Так устрани все недостатки. Тебе жить здесь.
А тут БЕСПЛАТНО дали арендное жилье. Это считай на всю жизнь. И скорее всего и детям перейдёт. Так устрани все недостатки. Тебе жить здесь.
Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных квартирах жалуются новоселы в Костанае
Отправлено: 01.11.23 - 15:21
Да, когда то мы пахали, покупая хату себе по тем деньгам, что заработали, ремонтировали, жили..
А сегодня не надо ничего делать, просто подавай жалобы постоянно и будешь хорошо жить..
А сегодня не надо ничего делать, просто подавай жалобы постоянно и будешь хорошо жить..
Re: Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных...
Отправлено: 01.11.23 - 15:30
В чем проблема? Откажитесь от квартиры и дальше ждите 10 лет. Глядишь может подгонят с красивыми розетками, с пятью батареями зале что б не холодно было)
Re: Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных...
Отправлено: 01.11.23 - 15:32
Цитата:
Родители в 90 х получили 3-х комнатную. Там полов даже не было. Мы по вечерам ходили и всё сами ремонтировали. Кстати класное время было. Все соседи собирались, помогали друг другу. Мы маленькими бегали по всему дому) а щас выросло поколение тиктокеров и нытиков.
ZXC:
Родители в 90 х получили 3-х комнатную. Там полов даже не было. Мы по вечерам ходили и всё сами ремонтировали. Кстати класное время было. Все соседи собирались, помогали друг другу. Мы маленькими бегали по всему дому) а щас выросло поколение тиктокеров и нытиков.
Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных квартирах жалуются новоселы в Костанае
Отправлено: 01.11.23 - 15:42
Цитата:
----Есть
111:
тоже не встречал алинекса на половых покрытиях..
тоже не встречал алинекса на половых покрытиях..
----Есть
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2685
Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных квартирах жалуются новоселы в Костанае
Отправлено: 01.11.23 - 15:46
Цитата:
Что есть? Я даже не знаю, что такое алинекса, боюсь себе представить.
А что с Виталиком замутили? тоже теперь своё мнение через таможню пропускает?
Гога:
----Есть
----Есть
Что есть? Я даже не знаю, что такое алинекса, боюсь себе представить.
А что с Виталиком замутили? тоже теперь своё мнение через таможню пропускает?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 357
Re: Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных...
Отправлено: 01.11.23 - 16:11
Цитата:
Ну, думаю жалобы им нужно подавать. Хотя бы чтобы потом не оказалось, что то они как жильцы все сломали в чужой квартире (которую они просто арендуют) и им потом не выставили счет на ремонт всего....
111:
А сегодня не надо ничего делать, просто подавай жалобы постоянно и будешь хорошо жить..
А сегодня не надо ничего делать, просто подавай жалобы постоянно и будешь хорошо жить..
Ну, думаю жалобы им нужно подавать. Хотя бы чтобы потом не оказалось, что то они как жильцы все сломали в чужой квартире (которую они просто арендуют) и им потом не выставили счет на ремонт всего....
Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных квартирах жалуются новоселы в Костанае
Отправлено: 01.11.23 - 16:14
Цитата:
А, ну конечно, этого я что то не учел.
За нашим государством глаз да глаз нужен в этом плане..
5555:
оказалось, что то они как жильцы все сломали в чужой квартире (которую они просто арендуют) и им потом не выставили счет на ремонт всего
оказалось, что то они как жильцы все сломали в чужой квартире (которую они просто арендуют) и им потом не выставили счет на ремонт всего
А, ну конечно, этого я что то не учел.
За нашим государством глаз да глаз нужен в этом плане..
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 612
Re: Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных...
Отправлено: 01.11.23 - 16:52
Цитата:
....если ты такой спец и МАгёш всё привези лестницу или как вздумается тебе залезь и закрепи водосток и за одно закрепи подоконник,ну и в щитовую залезь жучёк смастери такой чтоб не выбивало помощней,а там пофик замкнёт не замкнёт проводка замкнёт дом сгорит пожарников вызовут потушат.Мозги где? дом сдали у кого на балансе он? с какоВА парепугу новосёлы должны совать свои руки и финансы в недоделки подрядчика Там рулит акимат пускай обращаются в акимат,акимат спрашивает с подрядчика.Тем более это арендное жильё почему они должны вкладывать свои финансы и посей видимости у этих молодых людей нет чтоб что то вкладывать. И сегодня не 90е
ZXC:
А тут БЕСПЛАТНО дали арендное жилье. Это считай на всю жизнь. И скорее всего и детям перейдёт. Так устрани все недостатки. Тебе жить здесь.
А тут БЕСПЛАТНО дали арендное жилье. Это считай на всю жизнь. И скорее всего и детям перейдёт. Так устрани все недостатки. Тебе жить здесь.
....если ты такой спец и МАгёш всё привези лестницу или как вздумается тебе залезь и закрепи водосток и за одно закрепи подоконник,ну и в щитовую залезь жучёк смастери такой чтоб не выбивало помощней,а там пофик замкнёт не замкнёт проводка замкнёт дом сгорит пожарников вызовут потушат.Мозги где? дом сдали у кого на балансе он? с какоВА парепугу новосёлы должны совать свои руки и финансы в недоделки подрядчика Там рулит акимат пускай обращаются в акимат,акимат спрашивает с подрядчика.Тем более это арендное жильё почему они должны вкладывать свои финансы и посей видимости у этих молодых людей нет чтоб что то вкладывать. И сегодня не 90е
Re: Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных...
Отправлено: 01.11.23 - 18:59
Цитата:
----Компания Алинекс , сухие строительные смеси .
Эл-починно:
Что есть?
Что есть?
----Компания Алинекс , сухие строительные смеси .
Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных квартирах жалуются новоселы в Костанае
Отправлено: 01.11.23 - 19:57
Цитата:
Ты же только что говорил, что наши работяги живут в демять раз лучше и богаче работяги в Германии.
Теперь вот так отпрыгнул?
родом из Шанхая2022:
посей видимости у этих молодых людей нет чтоб что то вкладывать.
посей видимости у этих молодых людей нет чтоб что то вкладывать.
Ты же только что говорил, что наши работяги живут в демять раз лучше и богаче работяги в Германии.
Теперь вот так отпрыгнул?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 612
Re: Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных...
Отправлено: 02.11.23 - 01:49
Цитата:
.....Статью читаешь с особым вниманием кто получает именно эти квартиры.по категории «дети-сироты».
111:
Мухтар НУРКАНОВ и Марат БУЧИЕВ ждали своих квартир более 10 лет. В очереди стояли по категории «дети-сироты».
Мухтар НУРКАНОВ и Марат БУЧИЕВ ждали своих квартир более 10 лет. В очереди стояли по категории «дети-сироты».
.....Статью читаешь с особым вниманием кто получает именно эти квартиры.по категории «дети-сироты».
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 20936
Re: Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных...
Отправлено: 02.11.23 - 03:36
Цитата:
Как эту фразу понять? Кто собственник?
ZXC:
А тут БЕСПЛАТНО дали арендное жилье.
А тут БЕСПЛАТНО дали арендное жилье.
Как эту фразу понять? Кто собственник?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 62
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать