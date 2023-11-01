Отправлено: - 19:42

alex_60:

кто это , все знают. при этом некоторые называют его сбежавшим... стыдно должно быть. на букву Н таких называют.

Цитата:эти земляки из германии наши с форума? если да то они одной рукой тут всякую фигню провокативную пишут другой индульгенцию себе зарабатывают присылая деньги погорельцамлюбить их теперь за это? да плевать вообщеони ради лайков и статей помогли людям? если да то это хайп на гореесли нет то нечего и отсвечиватьтемболее всяким табаки подвывать их восхваляя