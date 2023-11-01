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Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47874
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 16:00
Наши постоянные помощники, которые называют себя «Земляки из Германии», прислали для Зинаиды и Виктора Борган 500 евро. После конвертации в банке перевода Western Union получилась сумма 225 000 тенге. Сегодня мы передали деньги по назначению.
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Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 19:38
Вот даже по пенсионерам, у кого сколько остается
итоге, после всех обязательных трат (при одинаковых значениях) у двух пенсионеров останется денег: У российского - 3 700 рублей (40,5 евро) или 24,8% от пенсии У немецкого - 719 евро (65 700 рублей) или 73,3% от пенсии Какой тут можно сделать вывод? Да, номинально зарплаты наших пенсионеров разительно различаются, но основной критерий качества жизни пожилых людей необходимо определять тем, сколько денег у них остается после всех первичных (необходимых) трат.
итоге, после всех обязательных трат (при одинаковых значениях) у двух пенсионеров останется денег: У российского - 3 700 рублей (40,5 евро) или 24,8% от пенсии У немецкого - 719 евро (65 700 рублей) или 73,3% от пенсии Какой тут можно сделать вывод? Да, номинально зарплаты наших пенсионеров разительно различаются, но основной критерий качества жизни пожилых людей необходимо определять тем, сколько денег у них остается после всех первичных (необходимых) трат.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5081
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 01.11.23 - 19:41
Цитата:
"А, ты записался в Красную Армию"?????
111:
а вот ты не помог, ты плохой?
а вот ты не помог, ты плохой?
"А, ты записался в Красную Армию"?????
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 19:41
Цитата:
То есть ты абсолютно уверен, что журналисты НГ, конкретно Елена Пикельная, занимаются тем, чтобы как говорится мордой об пол ткнуть наших казахстанцев и обвинить их в том, что они не помогают?
Я правильно это понял?
А давай спросим у них?
[Исправлено: 111, 01.11.2023 - 19:42]
maxsaf:
Спецом статью написали, чтобы местных земляков самолюбие задело,
Спецом статью написали, чтобы местных земляков самолюбие задело,
То есть ты абсолютно уверен, что журналисты НГ, конкретно Елена Пикельная, занимаются тем, чтобы как говорится мордой об пол ткнуть наших казахстанцев и обвинить их в том, что они не помогают?
Я правильно это понял?
А давай спросим у них?
[Исправлено: 111, 01.11.2023 - 19:42]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14344
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 19:42
Цитата:
эти земляки из германии наши с форума? если да то они одной рукой тут всякую фигню провокативную пишут другой индульгенцию себе зарабатывают присылая деньги погорельцам
любить их теперь за это? да плевать вообще
они ради лайков и статей помогли людям? если да то это хайп на горе
если нет то нечего и отсвечивать
темболее всяким табаки подвывать их восхваляя
alex_60:
кто это , все знают. при этом некоторые называют его сбежавшим... стыдно должно быть. на букву Н таких называют.
кто это , все знают. при этом некоторые называют его сбежавшим... стыдно должно быть. на букву Н таких называют.
эти земляки из германии наши с форума? если да то они одной рукой тут всякую фигню провокативную пишут другой индульгенцию себе зарабатывают присылая деньги погорельцам
любить их теперь за это? да плевать вообще
они ради лайков и статей помогли людям? если да то это хайп на горе
если нет то нечего и отсвечивать
темболее всяким табаки подвывать их восхваляя
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 19:54
Цитата:
А как хочется посмотреть на твой личный пример!
родом из Шанхая2022:
А как хочется посмотреть на твой личный пример!
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 20:10
Цитата:
Раз у тебя подгорело - значит ты все правильно понял.))
Цитата:
А давай
111:
Я правильно это понял?
Я правильно это понял?
Раз у тебя подгорело - значит ты все правильно понял.))
Цитата:
111:
А давай спросим у них?
А давай спросим у них?
А давай
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 20:13
Цитата:
Ещё у одного полыхает. Скидываемся, товарищи, активнее
abaika95:
любить их теперь за это? да плевать вообще
любить их теперь за это? да плевать вообще
Ещё у одного полыхает. Скидываемся, товарищи, активнее
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19417
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 20:20
Цитата:
нет, инопланетяне.
уточни в редакции на какой планете они живут,
может даже не из солнечной системы,
созвездие Южный Крест и Киль возможно.
Цитата:
тебя кто то заставляет их любить?
или это твоя тема?
Цитата:
ты уже весь форум заплевал.
проблемы с подвозом новых методичек?
Цитата:
по себе судишь.
хотя ты и не засветился в помощи но разу ,от слова совсем.
или до сих пор с кредитом на утюг не расплатился?
тогда ладно.
[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 20:23]
abaika95:
эти земляки из германии наши с форума?
эти земляки из германии наши с форума?
нет, инопланетяне.
уточни в редакции на какой планете они живут,
может даже не из солнечной системы,
созвездие Южный Крест и Киль возможно.
Цитата:
abaika95:
любить их теперь за это?
любить их теперь за это?
тебя кто то заставляет их любить?
или это твоя тема?
Цитата:
abaika95:
да плевать вообще
да плевать вообще
ты уже весь форум заплевал.
проблемы с подвозом новых методичек?
Цитата:
abaika95:
они ради лайков и статей помогли людям?
они ради лайков и статей помогли людям?
по себе судишь.
хотя ты и не засветился в помощи но разу ,от слова совсем.
или до сих пор с кредитом на утюг не расплатился?
тогда ладно.
[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 20:23]
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1917
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 01.11.23 - 21:00
Идет отклонение от темы и выяснение отношений. Далее будем удалять
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 01.11.23 - 22:35
Цитата:
...да чесно скажу я не помог я ненастолько состоятельный у меня нет столько финансов.
111:
А как хочется посмотреть на твой личный пример!
А как хочется посмотреть на твой личный пример!
...да чесно скажу я не помог я ненастолько состоятельный у меня нет столько финансов.
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 02.11.23 - 01:32
Цитата:
...чё ты этим местом крутишь причём тут Россия ты говоришь что в Германии 5000 т. получают .Откуда ты взял? Там одним говорили что по 3000 т. зарплата и 2000 пенсии и что теперь.
111:
Ну зачем врать Давай на примере, коих много, вот российский бюджетный магазин и магазин в Германии
Ну зачем врать Давай на примере, коих много, вот российский бюджетный магазин и магазин в Германии
...чё ты этим местом крутишь причём тут Россия ты говоришь что в Германии 5000 т. получают .Откуда ты взял? Там одним говорили что по 3000 т. зарплата и 2000 пенсии и что теперь.
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 02.11.23 - 01:36
Цитата:
....Про какую одежду школярам? Там свободная форма кто в чём.
111:
То есть одежда , которую мы немецкую школярам покупаем, она значительно дороже в самой Германии? Это вообще как? Что то слышал о базарах ихних? Скорее нет.
То есть одежда , которую мы немецкую школярам покупаем, она значительно дороже в самой Германии? Это вообще как? Что то слышал о базарах ихних? Скорее нет.
....Про какую одежду школярам? Там свободная форма кто в чём.
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 02.11.23 - 01:41
Цитата:
....не знаю сколько за 80 кв.платят.Рядом с дортмундом 60кв. 500 евро плюс сам платишь свет телефон зимой тепло на каждой батарее счётчик напалишь насколько тепла платьшь.
111:
Конкретно по квартире в 80 квадратов, сколько там? И обязательно процент от зарплаты каков.
Конкретно по квартире в 80 квадратов, сколько там? И обязательно процент от зарплаты каков.
....не знаю сколько за 80 кв.платят.Рядом с дортмундом 60кв. 500 евро плюс сам платишь свет телефон зимой тепло на каждой батарее счётчик напалишь насколько тепла платьшь.
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 02.11.23 - 02:31
Цитата:
.....я незнаю сколько там мусорщик зарабатывает вот тебе ссылка на немецком ты человек грамотный можешь перевести.https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lkw-fahrer-fuer-den-nahverkehr-m-w-d-post-paket-deutschland-/2536017859-247-1449
111:
Давай сколько получает например мусорщик в Германии и сколько тут? Тут не дотягивает и до 200 ойро. А там?
Давай сколько получает например мусорщик в Германии и сколько тут? Тут не дотягивает и до 200 ойро. А там?
.....я незнаю сколько там мусорщик зарабатывает вот тебе ссылка на немецком ты человек грамотный можешь перевести.https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lkw-fahrer-fuer-den-nahverkehr-m-w-d-post-paket-deutschland-/2536017859-247-1449
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 02.11.23 - 02:34
Цитата:
....и тебя Абайка купят и увезут куда нибуть.
abaika95:
эти земляки из германии наши с форума? если да то они одной рукой тут всякую фигню провокативную пишут другой индульгенцию себе зарабатывают присылая деньги погорельцам любить их теперь за это? да плевать вообще они ради лайков и статей помогли людям? если да то это хайп на горе если нет то нечего и отсвечивать темболее всяким табаки подвывать их восхваляя
эти земляки из германии наши с форума? если да то они одной рукой тут всякую фигню провокативную пишут другой индульгенцию себе зарабатывают присылая деньги погорельцам любить их теперь за это? да плевать вообще они ради лайков и статей помогли людям? если да то это хайп на горе если нет то нечего и отсвечивать темболее всяким табаки подвывать их восхваляя
....и тебя Абайка купят и увезут куда нибуть.
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