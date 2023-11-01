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певец ртом - а чем ещё кто поёт?

Цитата:а вот здесь вы зазря гневаетесь. это достаточно распространенное в русскоязычной среде выражение. принадлежит к юмористическому направлению которое я бы назвал сухо-формальная подача информации о роде деятельности человека. "певец ртом", "торговец лицом" и пр. я, например, "рандомный тыкатель по клавиатуре пальцами". зачастую относимые на счет весьма невнятных видов занятий, и как правило показывающие уничижительное отношение говорящего к результата деятельности того о ком говорится.на самом деле это даже своего рода комплимент. все-таки признается что те звуки что он из себя исторгает, исторгаются именно через рот а не прочие технологические отверстия человеческого организма. одновременно подобное выражение является корректирующим на случай если поделия "певца ртом" стойко ассоциируются с проявлениями метеоризма.