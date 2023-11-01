НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 871 из 871«1...869870871
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 21:33
#13051
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Русский мир в Украине, такой безпринципный и жестокий..


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 21:37
#13052
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот она цена победы Путина, которой еще нет и в помине, и платят ее украинцы, их бабушки, их мамы, их дети..


Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 23:00
#13053
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чё там Макрон, будет строить АЭС Франция или нет?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8967
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 23:02
#13054
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Просто просьба - прекрати нести чушь.

----Бесполезно .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8967
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 23:05
#13055
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2685
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 23:06
#13056
Комментарий проходит проверку.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 23:10
#13057
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
мне неприятно с тобой общаться, всё изворотишь и изоврёшь.

А зачем общаться? ))


:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: maxsaf, 01.11.2023 - 23:12]
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8967
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 23:12
#13058
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 23:19
#13059
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
О событиях на Кавказе, взгляд с другой стороны



:lol: :lol: :lol:
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
306
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 00:02
#13060
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
певец ртом - а чем ещё кто поёт?

а вот здесь вы зазря гневаетесь. это достаточно распространенное в русскоязычной среде выражение. принадлежит к юмористическому направлению которое я бы назвал сухо-формальная подача информации о роде деятельности человека. "певец ртом", "торговец лицом" и пр. я, например, "рандомный тыкатель по клавиатуре пальцами". зачастую относимые на счет весьма невнятных видов занятий, и как правило показывающие уничижительное отношение говорящего к результата деятельности того о ком говорится.
на самом деле это даже своего рода комплимент. все-таки признается что те звуки что он из себя исторгает, исторгаются именно через рот а не прочие технологические отверстия человеческого организма. одновременно подобное выражение является корректирующим на случай если поделия "певца ртом" стойко ассоциируются с проявлениями метеоризма.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 00:20
#13061
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
певец ртом -

А чем еще поют?
Ж....й?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 00:34
#13062
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
а вот здесь вы зазря гневаетесь. это достаточно распространенное в русскоязычной среде выражение. принадлежит к юмористическому направлению которое я бы назвал сухо-формальная подача информации о роде деятельности человека. "певец ртом", "торговец лицом" и пр. я, например, "рандомный тыкатель по клавиатуре пальцами". зачастую относимые на счет весьма невнятных видов занятий, и как правило показывающие уничижительное отношение говорящего к результата деятельности того о ком говорится. на самом деле это даже своего рода комплимент. все-таки признается что те звуки что он из себя исторгает, исторгаются именно через рот а не прочие технологические отверстия человеческого организма. одновременно подобное выражение является корректирующим на случай если поделия "певца ртом" стойко ассоциируются с проявлениями метеоризма.


Классная кружка :lol:

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.11.23 - 00:42
#13063
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А чем еще поют?

Метлой :lol:

Профайл
Страница 871 из 871«1...869870871
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS