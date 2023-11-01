Отправлено: - 00:20

alex_60:

наверное они еще и с ключами будут. в этом вся фишка.

Цитата:Доставку воды на этаж сделают платнойЗаплатил - стираешь, не заплатил - с пятилитровкой ждёшь, когда стиралка дыщ-дыщ сделает.