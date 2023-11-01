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≡ "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47874
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 11:38
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Юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ доказывал: у инспекции нет доказательств, что ОСИ является заказчиком строительства насосной станции. А все аргументы о причастности отдельных жильцов были проигнорированы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19417
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 20:30
#45
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Цитата:
maxsaf:
Собрались солнечные панели внутри здания ставить, для этого окна делаете?


солнце зашло.
моторчики водяные остановились.
неплохо,неплохо.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20934
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 20:45
#46
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Цитата:
alex_60:
солнце зашло. моторчики водяные остановились. неплохо,неплохо.

Очередной проект очередного умника. Кто скажет, сколько панелей нужно, чтобы крутить такой трехфазный мотор круглые сутки? На солнечные панели по сколько скидываться? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19417
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 20:49
#47
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Цитата:
maxsaf:
На солнечные панели по сколько скидываться?


наверное они еще и с ключами будут.
в этом вся фишка.

[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 20:50]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9597
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 00:11
#48
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Цитата:
ACROS:
Я же говорил что вы выиграйте

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20934
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 00:20
#49
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Цитата:
alex_60:
наверное они еще и с ключами будут. в этом вся фишка.

Доставку воды на этаж сделают платной :lol:
Заплатил - стираешь, не заплатил - с пятилитровкой ждёшь, когда стиралка дыщ-дыщ сделает. :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8967
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 02.11.23 - 00:55
#50
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Цитата:
maxsaf:
не заплатил - с пятилитровкой ждёшь,

-----Так навык уже есть , и опыт :lol: :lol: :lol:
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