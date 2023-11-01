Конкретно по этому случаю: слово "электрон" входит в словосочетание "электронная почта". В каждой статье на вашем скриншоте есть фраза "присылайте на электронную почту". В других статьях, вышедших по поиску "электрон" мне удалось найти фразы "электронная торговля", "электронным способом" и так далее. Очевидно, что слово "электрон" входит в различные вариации слова "электронный", потому и выходят при поиске. И к вам, вашим старым оценкам и комментариям они не имеют никакого отношения.
При удалении аккаунта - он удаляется из базы данных, отвечающих за пользователей. Но комментарии хранятся в другой таблице базы данных, потому и остаются, но при этом, комментарии удаленных пользователей теряют имя своего автора. И все ники отображаются как "Гость". В частности, вот переписка в этой ветке незадолго до удаления. Вашего прежнего ника там нет.
Эл-починно: Тут один нюанс, нужно быть не залогининым.
вы подразумеваете: оставить комментарий будучи Пользователем, разлогиниться и посмотреть в колонку на главной странице и там будет этот комментарий?
Если да, то мне все еще не удалось это повторить. Оставила комментарий от простого пользователя, вышла из аккаунта, зашла с другого браузера, другого устройства, другой сети... нет комментария на главной.
Так что извините, но мне нужен явный видео скриншот, показывающий ситуацию, чтобы передать ее программисту. Иначе я не смогу объяснить ему ТЗ.
Rexyn: вы подразумеваете: оставить комментарий будучи Пользователем, разлогиниться и посмотреть в колонку на главной странице и там будет этот комментарий?
Не совсем, я имел ввиду в общем - комментарии других пользователей. Если я сам незалогиным захожу на НГ и читаю свежие комментарии в колонке, то переходя конкретно по комментарию в тему, часто ещё остаётся - "комментарий проходит проверку" и только спустя минуту или около того, отображается. Но не суть важно. В принципе для общения не мешает, так как при залогивании, отображается сразу. Просто когда нет возможности залогиниться на сайт, немного неудобно. Хорошего дня.
Эл-починно: Если я сам незалогиным захожу на НГ и читаю свежие комментарии в колонке, то переходя конкретно по комментарию в тему, часто ещё остаётся - "комментарий проходит проверку" и только спустя минуту или около того, отображается. Но не суть важно. В принципе для общения не мешает, так как при залогивании, отображается сразу.
Теперь поняла, что вы имеете в виду. На сайте включено кеширование страниц 5 мин. Это сделано для уменьшения нагрузки на сайт, например, при запросах робота или слабых атаках. Как только вы логинитесь - вам выдает актуальную страницу, минуя кеш. До залогинивая - кешированную страницу. И потому иногда попадаете на кеш, где еще комментарий не прошел проверку.
Тут в статье Елены Пикельной утверждается, что такие статьи о благотворительности, вы специально пишете, чтоб задеть якобы нас, казахстанцев, чтобы мы больше собирали как понял, а то ведь не собирает из казахстанцев никто.. Правда ли это?
Ничего подобного в статье не утверждается. Цитата:
111: что такие статьи о благотворительности, вы специально пишете, чтоб задеть якобы нас, казахстанцев,
Наши читатели из Германии помогли погорельцам. "НГ" об этом сообщила. Как сообщает каждый раз в подобных случаях, когда наши читатели откликаются на публикацию "НГ" с просьбой о помощи. Независимо от того, где проживают благотворители. Все остальные выводы из статьи - на совести тех, кто ее прочитал и по-своему понял.
111: Жаль что некоторые делают выводы о вашей непорядочности.
это же ты такой вывод сделал.
Цитата:
111: Тут в статье Елены Пикельной утверждается, что такие статьи о благотворительности, вы специально пишете, чтоб задеть якобы нас, казахстанцев, чтобы мы больше собирали как понял, а то ведь не собирает из казахстанцев никто..
и получил по заслугам. кончай уже жаловаться постоянно. ноешь и ноешь. уже на редакцию бочку начал катить.
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