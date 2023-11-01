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Страница 610 из 610«1...608609610
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
623
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.11.23 - 10:28
#6091
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Цитата:
Эл-починно:
Вот скриншот от электрона например

Конкретно по этому случаю: слово "электрон" входит в словосочетание "электронная почта". В каждой статье на вашем скриншоте есть фраза "присылайте на электронную почту".
В других статьях, вышедших по поиску "электрон" мне удалось найти фразы "электронная торговля", "электронным способом" и так далее. Очевидно, что слово "электрон" входит в различные вариации слова "электронный", потому и выходят при поиске. И к вам, вашим старым оценкам и комментариям они не имеют никакого отношения.

При удалении аккаунта - он удаляется из базы данных, отвечающих за пользователей. Но комментарии хранятся в другой таблице базы данных, потому и остаются, но при этом, комментарии удаленных пользователей теряют имя своего автора. И все ники отображаются как "Гость". В частности, вот переписка в этой ветке незадолго до удаления. Вашего прежнего ника там нет.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
623
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.11.23 - 10:33
#6092
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Цитата:
Эл-починно:
Тут один нюанс, нужно быть не залогининым.

вы подразумеваете: оставить комментарий будучи Пользователем, разлогиниться и посмотреть в колонку на главной странице и там будет этот комментарий?

Если да, то мне все еще не удалось это повторить.
Оставила комментарий от простого пользователя, вышла из аккаунта, зашла с другого браузера, другого устройства, другой сети... нет комментария на главной.

Так что извините, но мне нужен явный видео скриншот, показывающий ситуацию, чтобы передать ее программисту. Иначе я не смогу объяснить ему ТЗ.

[Исправлено: Rexyn, 01.11.2023 - 10:36]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2684
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.11.23 - 11:03
#6093
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Цитата:
Rexyn:
вы подразумеваете: оставить комментарий будучи Пользователем, разлогиниться и посмотреть в колонку на главной странице и там будет этот комментарий?

Не совсем, я имел ввиду в общем - комментарии других пользователей. Если я сам незалогиным захожу на НГ и читаю свежие комментарии в колонке, то переходя конкретно по комментарию в тему, часто ещё остаётся - "комментарий проходит проверку" и только спустя минуту или около того, отображается. Но не суть важно. В принципе для общения не мешает, так как при залогивании, отображается сразу. Просто когда нет возможности залогиниться на сайт, немного неудобно. Хорошего дня.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
623
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.11.23 - 11:21
#6094
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Цитата:
Эл-починно:
Если я сам незалогиным захожу на НГ и читаю свежие комментарии в колонке, то переходя конкретно по комментарию в тему, часто ещё остаётся - "комментарий проходит проверку" и только спустя минуту или около того, отображается. Но не суть важно. В принципе для общения не мешает, так как при залогивании, отображается сразу.

Теперь поняла, что вы имеете в виду. На сайте включено кеширование страниц 5 мин. Это сделано для уменьшения нагрузки на сайт, например, при запросах робота или слабых атаках. Как только вы логинитесь - вам выдает актуальную страницу, минуя кеш. До залогинивая - кешированную страницу. И потому иногда попадаете на кеш, где еще комментарий не прошел проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33329
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.11.23 - 19:46
#6095
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Тут в статье Елены Пикельной утверждается, что такие статьи о благотворительности, вы специально пишете, чтоб задеть якобы нас, казахстанцев, чтобы мы больше собирали как понял, а то ведь не собирает из казахстанцев никто..
Правда ли это?

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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1917
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.11.23 - 21:04
#6096
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Цитата:
111:
Тут в статье Елены Пикельной утверждается

Ничего подобного в статье не утверждается.
Цитата:
111:
что такие статьи о благотворительности, вы специально пишете, чтоб задеть якобы нас, казахстанцев,

Наши читатели из Германии помогли погорельцам. "НГ" об этом сообщила. Как сообщает каждый раз в подобных случаях, когда наши читатели откликаются на публикацию "НГ" с просьбой о помощи. Независимо от того, где проживают благотворители.
Все остальные выводы из статьи - на совести тех, кто ее прочитал и по-своему понял.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33329
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.11.23 - 21:11
#6097
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Все остальные выводы из статьи - на совести тех, кто ее прочитал и по-своему понял.

Спасибо.
Вас понял.
Жаль что некоторые делают выводы о вашей непорядочности.
Да, пусть это будет на их совести, играть на чувствах тех, кто страдает материально и по здоровью..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19416
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.11.23 - 21:20
#6098
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Цитата:
111:
Жаль что некоторые делают выводы о вашей непорядочности.


это же ты такой вывод сделал.

Цитата:
111: Тут в статье Елены Пикельной утверждается, что такие статьи о благотворительности, вы специально пишете, чтоб задеть якобы нас, казахстанцев, чтобы мы больше собирали как понял, а то ведь не собирает из казахстанцев никто..



и получил по заслугам.
кончай уже жаловаться постоянно.
ноешь и ноешь.
уже на редакцию бочку начал катить.

[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 21:24]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33329
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.11.23 - 21:26
#6099
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Цитата:
alex_60:
кончай уже

По крайней мере не занимаюсь клеветой и не вывожу личные данные о пользователях, пользуясь, что они твои клиенты..
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1917
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.11.23 - 22:04
#6100
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Пожалуйста, не превращайте ветку в выяснение отношений. Был вопрос - я ответил.
Спокойной ночи всем!
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