Отправлено: - 11:03

Rexyn:

вы подразумеваете: оставить комментарий будучи Пользователем, разлогиниться и посмотреть в колонку на главной странице и там будет этот комментарий?

Цитата:Не совсем, я имел ввиду в общем - комментарии других пользователей. Если я сам незалогиным захожу на НГ и читаю свежие комментарии в колонке, то переходя конкретно по комментарию в тему, часто ещё остаётся - "комментарий проходит проверку" и только спустя минуту или около того, отображается. Но не суть важно. В принципе для общения не мешает, так как при залогивании, отображается сразу. Просто когда нет возможности залогиниться на сайт, немного неудобно. Хорошего дня.