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≡ Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47873
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 16:00
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Наши постоянные помощники, которые называют себя «Земляки из Германии», прислали для Зинаиды и Виктора Борган 500 евро. После конвертации в банке перевода Western Union получилась сумма 225 000 тенге. Сегодня мы передали деньги по назначению.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19411
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 16:00
#1
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//Наши постоянные помощники, которые называют себя «Земляки из Германии»
//

кто это , все знают.
при этом некоторые называют его сбежавшим...
стыдно должно быть.
на букву Н таких называют.

[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 16:42]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
605
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 01.11.23 - 16:22
#2
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Цитата:
alex_60:
кто это , все знают. при этом некоторые называют его сбежавшим... стыдно должно быть.

.....а этот не збежавший чем то помог погарельцам?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19411
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 16:34
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
а этот не збежавший чем то помог погарельцам?


поклепы на "Земляков из Германии" писюлькает.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33312
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 16:34
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
этот не збежавший чем то помог погарельцам?

Действительно, статью преподнесли так, что местные земляки никто не помогает погорельцам на дачах..
Как будто идет такой мелкий укор нашим костанайцам..
В конце концов там средняя зп 5000 ойро, у нас примерно 300.
Немцев населения там миллионы, даже больше чем тут в Казахстане и вот такие укоры..
Разве это правильно, тыкать так земляков казахстанцев?
Каждый помогает по мере своей возможности, может даже в других проектах и делах, а получается всех под одну гребенку Мерила Бабла, кто больше..

[Исправлено: 111, 01.11.2023 - 16:42]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2684
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 01.11.23 - 16:39
#5
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Цитата:
111:
Действительно, статью преподнесли так, что местные земляки никто не помогает погорельцам на дачах..

А что ты чем то помог? И опять же врешь, в статье указано, на помощь от земляков местных, если ты к ним не относишься - твои проблемы. Других оскорблять неуважительн.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
605
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 01.11.23 - 17:05
#6
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Цитата:
111:
Действительно, статью преподнесли так, что местные земляки никто не помогает погорельцам на дачах.. Как будто идет такой мелкий укор нашим костанайцам.. В конце концов там средняя зп 5000 ойро,

....откуда ты взял 5000 тыс? Ты был там ? Если минималка 12,50 в час я тебе уже обьяснял считай 12.50х на8 часов равно 100.Далее 22 рабочих дня множим на 100 получаем 2200 брутто минус налоги,мед.страховка сколько членов семьи,биржа труда,короче женатый минимум 22% минус,холостой ещё больше.2200 минус 22% равно 1716.Где твои 5000 тыс.Если ИТР и врачи то да или у тебя свой бизнес.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33312
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 17:16
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Если минималка 12,50 в час я тебе уже обьясня

Давай сколько получает например мусорщик в Германии и сколько тут?
Тут не дотягивает и до 200 ойро.
А там?
Неужели более чем в 10-15 раз?
И теперь мы должны корить нашего мусорщика, что не может собраться с другими мусорщиками всего Казахстана и собрать 500 ойро?
Тогда как мусорщики Германии, а их больше наших раз в пять, без проблем могут собоать не 500 а даже больше ойро, так как их больше физически, и зарплаты больше в десятки раз наших работяг.
Мы теперь должны каждому говорить, а вот ты не помог, ты плохой?
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13478
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 01.11.23 - 17:27
#8
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Помог, молодец земляк из Германии.
У меня совет : люди живите по средствам. Ну зачем такие огромные кредиты брать?. Покупайте по шагово. Я понимаю что хочется всё и сразу. Но жизнь щас не лёгкая. Нужно аккуратно относится к деньгам. Они всем трудно достаются.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
605
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 01.11.23 - 19:05
#9
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Цитата:
111:
Давай сколько получает например мусорщик в Германии и сколько тут? Тут не дотягивает и до 200 ойро. А там? Неужели более чем в 10-15 раз?


Уважаемый расходы посчитай.1 питание дороже.2 топливо,страховка,дорожные сборы.3 одежда и обувь и 4 коммуналка которая сьедает половина зарплаты а если ты перерасходуешь энергоресурсы то в конце года прийдёт доплата.А в связи с тем что от Газа и нефти отказалась европа всё это стало намного всё дороже.И не надо тут бла бла ничего ты не знаешь а тамошней жизни.Я ТЕБЕ ЕЩЁ РАЗ ГОВОРЮ ПРИЕДЬ ТУДА ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ И ПОСМОТРИ СВОИМИ ГЛАЗАМИ.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33312
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 19:30
#10
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
1 питание дороже.2 топливо,страховка,дорожные сборы.3 одежда и обувь и 4 коммуналка которая сьедае


Ну зачем врать
Давай на примере, коих много, вот российский бюджетный магазин и магазин в Германии


То есть одинаково, а с уровнем зп так вообще в улете..

[Исправлено: 111, 01.11.2023 - 19:31]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33312
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 19:33
#11
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
топливо,страховка,дорожные сборы.

У нас что, в процентах от зп в 200 ойро, пожалуйста в цифрах.Цитата:
родом из Шанхая2022:
одежда и обувь и

То есть одежда , которую мы немецкую школярам покупаем, она значительно дороже в самой Германии?
Это вообще как?
Что то слышал о базарах ихних?
Скорее нет.
Не нужно врать
Мерседес там га сколько дороже мерседеса нашего?
Или он в два раза дешевле?

[Исправлено: 111, 01.11.2023 - 19:34]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33312
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 19:35
#12
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
коммуналка которая сьедает половина зарплаты а

Конкретно по квартире в 80 квадратов, сколько там?
И обязательно процент от зарплаты каков.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20922
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 19:35
#13
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Цитата:
111:
Действительно, статью преподнесли так, что местные земляки никто не помогает погорельцам на дачах..

Спецом статью написали, чтобы местных земляков самолюбие задело, чтобы они в сто раз больше насобирали. Твое самолюбие ранено, или полностью убито? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20922
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 19:37
#14
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Цитата:
111:
Конкретно по квартире в 80 квадратов, сколько там? И обязательно процент от зарплаты каков.

Ой, началось... Свои квадраты посчитай, и выдели одну из своих халявных хат людям.
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