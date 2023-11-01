Отправлено: - 17:16

родом из Шанхая2022:

Если минималка 12,50 в час я тебе уже обьясня

Цитата:Давай сколько получает например мусорщик в Германии и сколько тут?Тут не дотягивает и до 200 ойро.А там?Неужели более чем в 10-15 раз?И теперь мы должны корить нашего мусорщика, что не может собраться с другими мусорщиками всего Казахстана и собрать 500 ойро?Тогда как мусорщики Германии, а их больше наших раз в пять, без проблем могут собоать не 500 а даже больше ойро, так как их больше физически, и зарплаты больше в десятки раз наших работяг.Мы теперь должны каждому говорить, а вот ты не помог, ты плохой?