Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 16:00
Наши постоянные помощники, которые называют себя «Земляки из Германии», прислали для Зинаиды и Виктора Борган 500 евро. После конвертации в банке перевода Western Union получилась сумма 225 000 тенге. Сегодня мы передали деньги по назначению. Читать новость
родом из Шанхая2022: этот не збежавший чем то помог погарельцам?
Действительно, статью преподнесли так, что местные земляки никто не помогает погорельцам на дачах.. Как будто идет такой мелкий укор нашим костанайцам.. В конце концов там средняя зп 5000 ойро, у нас примерно 300. Немцев населения там миллионы, даже больше чем тут в Казахстане и вот такие укоры.. Разве это правильно, тыкать так земляков казахстанцев? Каждый помогает по мере своей возможности, может даже в других проектах и делах, а получается всех под одну гребенку Мерила Бабла, кто больше..
111: Действительно, статью преподнесли так, что местные земляки никто не помогает погорельцам на дачах.. Как будто идет такой мелкий укор нашим костанайцам.. В конце концов там средняя зп 5000 ойро,
....откуда ты взял 5000 тыс? Ты был там ? Если минималка 12,50 в час я тебе уже обьяснял считай 12.50х на8 часов равно 100.Далее 22 рабочих дня множим на 100 получаем 2200 брутто минус налоги,мед.страховка сколько членов семьи,биржа труда,короче женатый минимум 22% минус,холостой ещё больше.2200 минус 22% равно 1716.Где твои 5000 тыс.Если ИТР и врачи то да или у тебя свой бизнес.
родом из Шанхая2022: Если минималка 12,50 в час я тебе уже обьясня
Давай сколько получает например мусорщик в Германии и сколько тут? Тут не дотягивает и до 200 ойро. А там? Неужели более чем в 10-15 раз? И теперь мы должны корить нашего мусорщика, что не может собраться с другими мусорщиками всего Казахстана и собрать 500 ойро? Тогда как мусорщики Германии, а их больше наших раз в пять, без проблем могут собоать не 500 а даже больше ойро, так как их больше физически, и зарплаты больше в десятки раз наших работяг. Мы теперь должны каждому говорить, а вот ты не помог, ты плохой?
Помог, молодец земляк из Германии. У меня совет : люди живите по средствам. Ну зачем такие огромные кредиты брать?. Покупайте по шагово. Я понимаю что хочется всё и сразу. Но жизнь щас не лёгкая. Нужно аккуратно относится к деньгам. Они всем трудно достаются.
111: Давай сколько получает например мусорщик в Германии и сколько тут? Тут не дотягивает и до 200 ойро. А там? Неужели более чем в 10-15 раз?
Уважаемый расходы посчитай.1 питание дороже.2 топливо,страховка,дорожные сборы.3 одежда и обувь и 4 коммуналка которая сьедает половина зарплаты а если ты перерасходуешь энергоресурсы то в конце года прийдёт доплата.А в связи с тем что от Газа и нефти отказалась европа всё это стало намного всё дороже.И не надо тут бла бла ничего ты не знаешь а тамошней жизни.Я ТЕБЕ ЕЩЁ РАЗ ГОВОРЮ ПРИЕДЬ ТУДА ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ И ПОСМОТРИ СВОИМИ ГЛАЗАМИ.
родом из Шанхая2022: топливо,страховка,дорожные сборы.
У нас что, в процентах от зп в 200 ойро, пожалуйста в цифрах.Цитата:
родом из Шанхая2022: одежда и обувь и
То есть одежда , которую мы немецкую школярам покупаем, она значительно дороже в самой Германии? Это вообще как? Что то слышал о базарах ихних? Скорее нет. Не нужно врать Мерседес там га сколько дороже мерседеса нашего? Или он в два раза дешевле?
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