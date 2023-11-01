Отправлено: - 17:00

ACROS:

Я же говорил что вы выиграйте

[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 17:09]

Цитата:выиграите наверное вы хотели сказать.что выиграли?кого нагнули?вы про что вообще?вы реальности не видите совсем в данном случае?вами же видно движет другое в ваших восторгах.в ваших эмоциях.в ваших осуждениях других мнений.будку строить ЗАПРЕЩЕНО.неужели до вас это не доходит?воды наверху не будет."как зажужжит так наливаю с пятилитровки",квартиры там наверху стоят ноль, непродаваемые.с этим будут дальше жить.виновников строительство по одному всех оштрафуют."победа" блин.рсACROC//ДОЛБИТЕ и добивайте их в соответствиисо своими ВОЗМОЖНОСТЯМИ и привычками.//подробнее,кого предлагаете добивать?про какие привычки речь?