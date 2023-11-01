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"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47873
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 11:38
Юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ доказывал: у инспекции нет доказательств, что ОСИ является заказчиком строительства насосной станции. А все аргументы о причастности отдельных жильцов были проигнорированы.
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"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 16:46
Цитата:
Спасибо огромное!
ACROS:
депутата или же останутся в таком положении НАВЕЧНО, если вышестоящий апеляционный суд оставить решение нижестоящего суда в силе) ДОЛБИТЕ и добивайте их в соответствии со своими ВОЗМОЖНОСТЯМИ и привычками. Ещё раз: - iNO PASARAN! Желаю вам и вашему двору: - iPASAREMOS! и конечно самое главное: - iHEMOS PASADO!
депутата или же останутся в таком положении НАВЕЧНО, если вышестоящий апеляционный суд оставить решение нижестоящего суда в силе) ДОЛБИТЕ и добивайте их в соответствии со своими ВОЗМОЖНОСТЯМИ и привычками. Ещё раз: - iNO PASARAN! Желаю вам и вашему двору: - iPASAREMOS! и конечно самое главное: - iHEMOS PASADO!
Спасибо огромное!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19411
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 17:00
Цитата:
выиграите наверное вы хотели сказать.
что выиграли?
кого нагнули?
вы про что вообще?
вы реальности не видите совсем в данном случае?
вами же видно движет другое в ваших восторгах.
в ваших эмоциях.
в ваших осуждениях других мнений.
будку строить ЗАПРЕЩЕНО.
неужели до вас это не доходит?
воды наверху не будет.
"как зажужжит так наливаю с пятилитровки",
квартиры там наверху стоят ноль, непродаваемые.
с этим будут дальше жить.
виновников строительство по одному всех оштрафуют.
"победа" блин.
рс
ACROC
//ДОЛБИТЕ и добивайте их в соответствии
со своими ВОЗМОЖНОСТЯМИ и привычками.//
подробнее,кого предлагаете добивать?
про какие привычки речь?
[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 17:09]
ACROS:
Я же говорил что вы выиграйте
Я же говорил что вы выиграйте
выиграите наверное вы хотели сказать.
что выиграли?
кого нагнули?
вы про что вообще?
вы реальности не видите совсем в данном случае?
вами же видно движет другое в ваших восторгах.
в ваших эмоциях.
в ваших осуждениях других мнений.
будку строить ЗАПРЕЩЕНО.
неужели до вас это не доходит?
воды наверху не будет.
"как зажужжит так наливаю с пятилитровки",
квартиры там наверху стоят ноль, непродаваемые.
с этим будут дальше жить.
виновников строительство по одному всех оштрафуют.
"победа" блин.
рс
ACROC
//ДОЛБИТЕ и добивайте их в соответствии
со своими ВОЗМОЖНОСТЯМИ и привычками.//
подробнее,кого предлагаете добивать?
про какие привычки речь?
[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 17:09]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5080
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 17:18
Цитата:
Есть такое выражение: "...Караваны идут и идут,а собаки - лают и лают.."
[Исправлено: Gljuk, 01.11.2023 - 17:23]
111:
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
Есть такое выражение: "...Караваны идут и идут,а собаки - лают и лают.."
[Исправлено: Gljuk, 01.11.2023 - 17:23]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5080
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 18:31
Цитата:
Не понял: почему убрали слово после СОБАКИ - н....ь, вполне ЛИТЕРАТУРНОЕ, вроде и этот же оппонент ввёл его в свой лексикон ???
ACROS:
собаки - лают и лают
собаки - лают и лают
Не понял: почему убрали слово после СОБАКИ - н....ь, вполне ЛИТЕРАТУРНОЕ, вроде и этот же оппонент ввёл его в свой лексикон ???
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 18:55
Цитата:
ОСИ перекинуло проблему на частное лицо. Так себе выигрыш
ACROS:
Я же говорил что вы выиграйте
Я же говорил что вы выиграйте
ОСИ перекинуло проблему на частное лицо. Так себе выигрыш
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 19:00
Цитата:
А это чтобы неизвестный алахагбарец на фото не хныкал.
111:
А фото смотрю поддельное
А фото смотрю поддельное
А это чтобы неизвестный алахагбарец на фото не хныкал.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1914
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 19:02
Цитата:
Слово грубое. Вне зависимости от того, кто его использовал первым. Поэтому модератор и откорректировал.
По поводу модерации вопросы задавайте в л/с. Далее будем удалять.
ACROS:
и этот же оппонент ввёл его в свой лексикон ???
и этот же оппонент ввёл его в свой лексикон ???
Слово грубое. Вне зависимости от того, кто его использовал первым. Поэтому модератор и откорректировал.
По поводу модерации вопросы задавайте в л/с. Далее будем удалять.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9596
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 19:07
Цитата:
На частное лицо ,штраф будет меньше,сейчас если по хорошему надо найти "Паровоза",который возьмёт всю вину на себя ,потом скинуться всем двором ему на штраф,ну разумеется обмыть всё это дело как всегда во дворе и начать собирать документы на легальное строительство,обязательно возьмите бумажку у КТЭК ,ведь ваша холобуда стоит прямо возле их труб,а охранная зона должна быть 3 метра от них,мне в своё время по этой причине пришёл отказ.
maxsaf:
ОСИ перекинуло проблему на частное лицо. Так себе выигрыш
ОСИ перекинуло проблему на частное лицо. Так себе выигрыш
На частное лицо ,штраф будет меньше,сейчас если по хорошему надо найти "Паровоза",который возьмёт всю вину на себя ,потом скинуться всем двором ему на штраф,ну разумеется обмыть всё это дело как всегда во дворе и начать собирать документы на легальное строительство,обязательно возьмите бумажку у КТЭК ,ведь ваша холобуда стоит прямо возле их труб,а охранная зона должна быть 3 метра от них,мне в своё время по этой причине пришёл отказ.
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 19:22
Цитата:
Хм..
По моему я тебе говорил, приди и посмотри.
Тем более что границы старой будки были именно там, она то из двух частей состояла, что указано было в суде.
Впрочем новости скоро будут, и будут хорошие..
Там сами узнаете!
Добринцофф:
обязательно возьмите бумажку у КТЭК ,
обязательно возьмите бумажку у КТЭК ,
Хм..
По моему я тебе говорил, приди и посмотри.
Тем более что границы старой будки были именно там, она то из двух частей состояла, что указано было в суде.
Впрочем новости скоро будут, и будут хорошие..
Там сами узнаете!
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 19:25
Цитата:
Не ходи, Добринцов. там этот, с перфоратором где-то рядом живёт. Вдруг он опасный.
111:
По моему я тебе говорил, приди и посмотри.
По моему я тебе говорил, приди и посмотри.
Не ходи, Добринцов. там этот, с перфоратором где-то рядом живёт. Вдруг он опасный.
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 19:25
Цитата:
Да везде они с окнами!
Тебе что, насосы, в будущем их будет два на поверхности, в темноте надо будет обслуживать?
Мы что, какие то там слепые еноты с Херсона, на ощупь будем работать?
alex_60:
вы видели хоть одну подстанцию во дворах с окнами?
вы видели хоть одну подстанцию во дворах с окнами?
Да везде они с окнами!
Тебе что, насосы, в будущем их будет два на поверхности, в темноте надо будет обслуживать?
Мы что, какие то там слепые еноты с Херсона, на ощупь будем работать?
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 19:26
Цитата:
Штраф на частника + плюс за распитие во дворе - то на то и выйдет. "Паровоз", ту-ту
Добринцофф:
"Паровоза",который возьмёт всю вину на себя ,потом скинуться всем двором ему на штраф,ну разумеется обмыть всё это дело как всегда во дворе
"Паровоза",который возьмёт всю вину на себя ,потом скинуться всем двором ему на штраф,ну разумеется обмыть всё это дело как всегда во дворе
Штраф на частника + плюс за распитие во дворе - то на то и выйдет. "Паровоз", ту-ту
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 19:27
Цитата:
Электрическое лампочко - не слыхал про такое?
111:
Мы что, какие то там слепые еноты с Херсона, на ощупь будем работать?
Мы что, какие то там слепые еноты с Херсона, на ощупь будем работать?
Электрическое лампочко - не слыхал про такое?
-
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