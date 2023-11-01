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≡ "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47873
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 11:38
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Юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ доказывал: у инспекции нет доказательств, что ОСИ является заказчиком строительства насосной станции. А все аргументы о причастности отдельных жильцов были проигнорированы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33311
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 16:46
#30
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Цитата:
ACROS:
депутата или же останутся в таком положении НАВЕЧНО, если вышестоящий апеляционный суд оставить решение нижестоящего суда в силе) ДОЛБИТЕ и добивайте их в соответствии со своими ВОЗМОЖНОСТЯМИ и привычками. Ещё раз: - iNO PASARAN! Желаю вам и вашему двору: - iPASAREMOS! и конечно самое главное: - iHEMOS PASADO!

Спасибо огромное!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19411
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 17:00
#31
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Цитата:
ACROS:
Я же говорил что вы выиграйте

выиграите наверное вы хотели сказать.
что выиграли?
кого нагнули?
вы про что вообще?
вы реальности не видите совсем в данном случае?
вами же видно движет другое в ваших восторгах.
в ваших эмоциях.
в ваших осуждениях других мнений.

будку строить ЗАПРЕЩЕНО.
неужели до вас это не доходит?
воды наверху не будет.
"как зажужжит так наливаю с пятилитровки",
квартиры там наверху стоят ноль, непродаваемые.
с этим будут дальше жить.
виновников строительство по одному всех оштрафуют.
"победа" блин.
рс
ACROC
//ДОЛБИТЕ и добивайте их в соответствии
со своими ВОЗМОЖНОСТЯМИ и привычками.//
подробнее,кого предлагаете добивать?
про какие привычки речь?

[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 17:09]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5080
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 17:18
#32
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Цитата:
111:
Спасибо огромное!


Есть такое выражение: "...Караваны идут и идут,а собаки - лают и лают.."

[Исправлено: Gljuk, 01.11.2023 - 17:23]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5080
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 18:31
#33
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Цитата:
ACROS:
собаки - лают и лают


Не понял: почему убрали слово после СОБАКИ - н....ь, вполне ЛИТЕРАТУРНОЕ, вроде и этот же оппонент ввёл его в свой лексикон ???
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20922
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 18:55
#34
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Цитата:
ACROS:
Я же говорил что вы выиграйте

ОСИ перекинуло проблему на частное лицо. Так себе выигрыш :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20922
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 19:00
#35
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Цитата:
111:
А фото смотрю поддельное

А это чтобы неизвестный алахагбарец на фото не хныкал.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1914
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 19:02
#36
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Цитата:
ACROS:
и этот же оппонент ввёл его в свой лексикон ???

Слово грубое. Вне зависимости от того, кто его использовал первым. Поэтому модератор и откорректировал.
По поводу модерации вопросы задавайте в л/с. Далее будем удалять.
Профайл Посетить вебсайт
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9596
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 19:07
#37
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Цитата:
maxsaf:
ОСИ перекинуло проблему на частное лицо. Так себе выигрыш

На частное лицо ,штраф будет меньше,сейчас если по хорошему надо найти "Паровоза",который возьмёт всю вину на себя ,потом скинуться всем двором ему на штраф,ну разумеется обмыть всё это дело как всегда во дворе и начать собирать документы на легальное строительство,обязательно возьмите бумажку у КТЭК ,ведь ваша холобуда стоит прямо возле их труб,а охранная зона должна быть 3 метра от них,мне в своё время по этой причине пришёл отказ.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33311
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 19:22
#38
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Цитата:
Добринцофф:
обязательно возьмите бумажку у КТЭК ,

Хм..
По моему я тебе говорил, приди и посмотри.
Тем более что границы старой будки были именно там, она то из двух частей состояла, что указано было в суде.
Впрочем новости скоро будут, и будут хорошие..
Там сами узнаете!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20922
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 19:25
#39
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Цитата:
111:
По моему я тебе говорил, приди и посмотри.

Не ходи, Добринцов. там этот, с перфоратором где-то рядом живёт. Вдруг он опасный. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33311
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 19:25
#40
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Цитата:
alex_60:
вы видели хоть одну подстанцию во дворах с окнами?

Да везде они с окнами!
Тебе что, насосы, в будущем их будет два на поверхности, в темноте надо будет обслуживать?
Мы что, какие то там слепые еноты с Херсона, на ощупь будем работать?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20922
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 19:26
#41
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Цитата:
Добринцофф:
"Паровоза",который возьмёт всю вину на себя ,потом скинуться всем двором ему на штраф,ну разумеется обмыть всё это дело как всегда во дворе

Штраф на частника + плюс за распитие во дворе - то на то и выйдет. "Паровоз", ту-ту :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20922
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 19:27
#42
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Цитата:
111:
Мы что, какие то там слепые еноты с Херсона, на ощупь будем работать?

Электрическое лампочко - не слыхал про такое?
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