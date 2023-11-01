Отправлено: - 15:02

alex_60:

да, форумная эклектика, это вещь.

жалко что она не всем понятно.

не для средних умов, как говорится.

Цитата:Пост за номером 967 от 26.10.2023 года, он даже сожалеет, что ветка не всем понятна.Подробнее здесь: