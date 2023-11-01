НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 69 из 69«1...676869
Ответить Новый топик
Куратор темы: Маркс
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20922
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 12:05
#1021
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное, что открытки начали получаться, остальное - мелочи :lol:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4554
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 14:17
#1022
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боже мой, какие ещё мелочи!

Возможно тот случай, как ранее Алекс в своём сером посте, двойного назначения отмечал, что эклектика - не для средних умов :lol:.



[Исправлено: Kairat stayer, 01.11.2023 - 14:21]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4554
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 14:29
#1023
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёрт побери, мемы в ветке, не для средних умов! :-P.

Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4554
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 15:02
#1024
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да, форумная эклектика, это вещь.
жалко что она не всем понятно.
не для средних умов, как говорится.


Пост за номером 967 от 26.10.2023 года, он даже сожалеет, что ветка не всем понятна.

Подробнее здесь:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19411
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 15:57
#1025
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
, что эклектика - не для средних умов .


чувствую ,тебя терзает что это означает ,
не совсем тебе понятно.
"средний ум" - это то, что нужно человеку для жизни в обычных условиях,
но есть масса специальных знаний.

[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 15:59]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4554
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 18:32
#1026
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
чувствую ,тебя терзает что это означает , не совсем тебе понятно. "средний ум" - это то, что нужно человеку для жизни в обычных условиях, но есть масса специальных знаний.


Ты хоть сам понимаешь о чем речь ведёшь, чёта не совсем понятно. Если следовать твоей логике, тогда для экстремальных условии человеку нужен другой ум что ли?

Всезнающий гугл отмечает, что человек среднего ума — это понятие, которое описывает человека с нормальной или средней интеллектуальной способностью. Он не является ни гением, ни ограниченным в своих способностях. Особенностью таких людей является то, что они представляют собой большинство населения и составляют основную часть нашего общества.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4554
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 18:36
#1027
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстан прибыл с большой делегацией Э.Макрон президент Франции, на днях приедет президент Турции Р.Эрдоган.

Подробнее здесь:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19411
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 18:41
#1028
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Казахстан прибыл с большой делегацией Э.Макрон президент Франции, на днях приедет президент Турции Р.Эрдоган.


Это для средних умов.
Новость.
Если к этому добавить-
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершит поездку в Казахстан, где проведет 2 ноября переговоры.
Это уже выше среднего.

[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 18:42]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4554
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 19:01
#1029
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Это для средних умов. Новость. Если к этому добавить- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершит поездку в Казахстан, где проведет 2 ноября переговоры. Это уже выше среднего.


Наоборот, Франция сила, титан, нефть им нужны, более 18 миллиардов долларов инвестировали в нашу экономику.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4554
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 19:23
#1030
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
"средний ум" - это то, что нужно человеку для жизни в обычных условиях, но есть масса специальных знаний.


Цитата:
Kairat stayer:
Ты хоть сам понимаешь о чем речь ведёшь, чёта не совсем понятно. Если следовать твоей логике, тогда для экстремальных условии человеку нужен другой ум что ли?

Всезнающий гугл отмечает, что человек среднего ума — это понятие, которое описывает человека с нормальной или средней интеллектуальной способностью. Он не является ни гением, ни ограниченным в своих способностях. Особенностью таких людей является то, что они представляют собой большинство населения и составляют основную часть нашего общества.


Профайл
Страница 69 из 69«1...676869
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS