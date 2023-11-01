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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 20922
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 12:05
Главное, что открытки начали получаться, остальное - мелочи
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 14:17
Боже мой, какие ещё мелочи!
Возможно тот случай, как ранее Алекс в своём сером посте, двойного назначения отмечал, что эклектика - не для средних умов .
[Исправлено: Kairat stayer, 01.11.2023 - 14:21]
Возможно тот случай, как ранее Алекс в своём сером посте, двойного назначения отмечал, что эклектика - не для средних умов .
[Исправлено: Kairat stayer, 01.11.2023 - 14:21]
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 14:29
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 15:02
Цитата:
Пост за номером 967 от 26.10.2023 года, он даже сожалеет, что ветка не всем понятна.
Подробнее здесь:
alex_60:
да, форумная эклектика, это вещь.
жалко что она не всем понятно.
не для средних умов, как говорится.
да, форумная эклектика, это вещь.
жалко что она не всем понятно.
не для средних умов, как говорится.
Пост за номером 967 от 26.10.2023 года, он даже сожалеет, что ветка не всем понятна.
Подробнее здесь:
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19411
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 15:57
Цитата:
чувствую ,тебя терзает что это означает ,
не совсем тебе понятно.
"средний ум" - это то, что нужно человеку для жизни в обычных условиях,
но есть масса специальных знаний.
[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 15:59]
Kairat stayer:
, что эклектика - не для средних умов .
, что эклектика - не для средних умов .
чувствую ,тебя терзает что это означает ,
не совсем тебе понятно.
"средний ум" - это то, что нужно человеку для жизни в обычных условиях,
но есть масса специальных знаний.
[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 15:59]
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 18:32
Цитата:
Ты хоть сам понимаешь о чем речь ведёшь, чёта не совсем понятно. Если следовать твоей логике, тогда для экстремальных условии человеку нужен другой ум что ли?
Всезнающий гугл отмечает, что человек среднего ума — это понятие, которое описывает человека с нормальной или средней интеллектуальной способностью. Он не является ни гением, ни ограниченным в своих способностях. Особенностью таких людей является то, что они представляют собой большинство населения и составляют основную часть нашего общества.
alex_60:
чувствую ,тебя терзает что это означает , не совсем тебе понятно. "средний ум" - это то, что нужно человеку для жизни в обычных условиях, но есть масса специальных знаний.
чувствую ,тебя терзает что это означает , не совсем тебе понятно. "средний ум" - это то, что нужно человеку для жизни в обычных условиях, но есть масса специальных знаний.
Ты хоть сам понимаешь о чем речь ведёшь, чёта не совсем понятно. Если следовать твоей логике, тогда для экстремальных условии человеку нужен другой ум что ли?
Всезнающий гугл отмечает, что человек среднего ума — это понятие, которое описывает человека с нормальной или средней интеллектуальной способностью. Он не является ни гением, ни ограниченным в своих способностях. Особенностью таких людей является то, что они представляют собой большинство населения и составляют основную часть нашего общества.
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 18:36
В Казахстан прибыл с большой делегацией Э.Макрон президент Франции, на днях приедет президент Турции Р.Эрдоган.
Подробнее здесь:
Подробнее здесь:
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19411
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 18:41
Цитата:
Это для средних умов.
Новость.
Если к этому добавить-
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершит поездку в Казахстан, где проведет 2 ноября переговоры.
Это уже выше среднего.
[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 18:42]
Kairat stayer:
Казахстан прибыл с большой делегацией Э.Макрон президент Франции, на днях приедет президент Турции Р.Эрдоган.
Казахстан прибыл с большой делегацией Э.Макрон президент Франции, на днях приедет президент Турции Р.Эрдоган.
Это для средних умов.
Новость.
Если к этому добавить-
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершит поездку в Казахстан, где проведет 2 ноября переговоры.
Это уже выше среднего.
[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 18:42]
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 19:01
Цитата:
Наоборот, Франция сила, титан, нефть им нужны, более 18 миллиардов долларов инвестировали в нашу экономику.
alex_60:
Это для средних умов. Новость. Если к этому добавить- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершит поездку в Казахстан, где проведет 2 ноября переговоры. Это уже выше среднего.
Это для средних умов. Новость. Если к этому добавить- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершит поездку в Казахстан, где проведет 2 ноября переговоры. Это уже выше среднего.
Наоборот, Франция сила, титан, нефть им нужны, более 18 миллиардов долларов инвестировали в нашу экономику.
Форумная эклектика
Отправлено: 01.11.23 - 19:23
Цитата:
Цитата:
alex_60:
"средний ум" - это то, что нужно человеку для жизни в обычных условиях, но есть масса специальных знаний.
"средний ум" - это то, что нужно человеку для жизни в обычных условиях, но есть масса специальных знаний.
Цитата:
Kairat stayer:
Ты хоть сам понимаешь о чем речь ведёшь, чёта не совсем понятно. Если следовать твоей логике, тогда для экстремальных условии человеку нужен другой ум что ли?
Всезнающий гугл отмечает, что человек среднего ума — это понятие, которое описывает человека с нормальной или средней интеллектуальной способностью. Он не является ни гением, ни ограниченным в своих способностях. Особенностью таких людей является то, что они представляют собой большинство населения и составляют основную часть нашего общества.
Ты хоть сам понимаешь о чем речь ведёшь, чёта не совсем понятно. Если следовать твоей логике, тогда для экстремальных условии человеку нужен другой ум что ли?
Всезнающий гугл отмечает, что человек среднего ума — это понятие, которое описывает человека с нормальной или средней интеллектуальной способностью. Он не является ни гением, ни ограниченным в своих способностях. Особенностью таких людей является то, что они представляют собой большинство населения и составляют основную часть нашего общества.
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