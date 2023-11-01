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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3673
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 09:55
О событиях на Кавказе, взгляд с другой стороны
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 13:58
Цитата:
Я не убегал за куском хлеба в Германию, как некоторые, кто продал СССР и бежал в свое НАТО..
Какие ко мне претензии?
Ты бежал.
Говори за себя..
Эл-починно:
куда ветер дует, туда и подмахну жить?
куда ветер дует, туда и подмахну жить?
Я не убегал за куском хлеба в Германию, как некоторые, кто продал СССР и бежал в свое НАТО..
Какие ко мне претензии?
Ты бежал.
Говори за себя..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 14:03
Цитата:
Я просто уехал из страны, из за таких как ты, которые её разворовывали.
111:
Ты бежал.
Ты бежал.
Я просто уехал из страны, из за таких как ты, которые её разворовывали.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 14:22
Цитата:
И ещё одна просьба, мне неприятно с тобой общаться, всё изворотишь и изоврёшь. как Ёжь изворачиваешься, лишь бы всё передёрнуть и извратить. И выйти как гусь, чистым их воды.
Давай или по существу, или прекрати нести чушь.
111:
И ещё одна просьба, мне неприятно с тобой общаться, всё изворотишь и изоврёшь. как Ёжь изворачиваешься, лишь бы всё передёрнуть и извратить. И выйти как гусь, чистым их воды.
Давай или по существу, или прекрати нести чушь.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 14:48
Что то еще
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 15:07
День русского единства?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 15:10
Цитата:
Просто не лезь ко мне и всё.
И не ври, что слова твои, скидывай ссылки, как сам правила вводил..
Тебе что то мешает исполнять свои же правила?
Эл-починно:
Давай или по существу, или прекрати нести чушь.
Давай или по существу, или прекрати нести чушь.
Просто не лезь ко мне и всё.
И не ври, что слова твои, скидывай ссылки, как сам правила вводил..
Тебе что то мешает исполнять свои же правила?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 15:12
Ты мля откуда такие "шедевры" только изыскиваешь?
певец ртом - а чем ещё кто поёт? Просто шедеврально, ты бы сначала сам что ли читал тот бред, что тут выставляешь
певец ртом - а чем ещё кто поёт? Просто шедеврально, ты бы сначала сам что ли читал тот бред, что тут выставляешь
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 15:16
Цитата:
Да я бы рад, но не могу иногда пройти мимо. Цитата:
Вот этого я и добиваюсь, прекрати врать и наговаривать на людей. Если тебе чего неизвестно, это ещё не значит, что этого нет в мире.
111:
Просто не лезь ко мне и всё.
Просто не лезь ко мне и всё.
Да я бы рад, но не могу иногда пройти мимо. Цитата:
111:
И не ври
И не ври
Вот этого я и добиваюсь, прекрати врать и наговаривать на людей. Если тебе чего неизвестно, это ещё не значит, что этого нет в мире.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 15:17
Можно же просто постоянно поддакивать, кому то, постоянно подмазывать..
Не встревая лично и прямо в глаза.
Разве это плохо?
Тем более ярчайший пример тут где то вокруг моих комментов ходит.
Напрямую что то говорить боится, а за глаза пожалуйста.
Думаю у нас с тобой в этом плане будут только плюсы, если ты так же будешь меня обходить..
Не встревая лично и прямо в глаза.
Разве это плохо?
Тем более ярчайший пример тут где то вокруг моих комментов ходит.
Напрямую что то говорить боится, а за глаза пожалуйста.
Думаю у нас с тобой в этом плане будут только плюсы, если ты так же будешь меня обходить..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 15:22
Цитата:
Ну это твоё всё! Я тебе прямо вроде сказал - не?Цитата:
Нет думаю будут плюсы, если ты нести чушь прекратишь. Вот тогда можно будет нормально общаться.
111:
Можно же просто постоянно поддакивать, кому то, постоянно подмазывать.. Не встревая лично и прямо в глаза. Разве это плохо?
Можно же просто постоянно поддакивать, кому то, постоянно подмазывать.. Не встревая лично и прямо в глаза. Разве это плохо?
Ну это твоё всё! Я тебе прямо вроде сказал - не?Цитата:
111:
Думаю у нас с тобой в этом плане будут только плюсы, если ты так же будешь меня обходить..
Думаю у нас с тобой в этом плане будут только плюсы, если ты так же будешь меня обходить..
Нет думаю будут плюсы, если ты нести чушь прекратишь. Вот тогда можно будет нормально общаться.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8961
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 15:32
Цитата:
Цитата:
----Без комментария
111:
Кстати я как носитель русского языка и истории так же принадлежу к Русскому миру!
Кстати я как носитель русского языка и истории так же принадлежу к Русскому миру!
Цитата:
111:
Я русский!
Я русский!
----Без комментария
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 15:42
Цитата:
Забыли добавит
-Цитата:
И кто есть тут кто вообще не понятно, Даже о чём речь. Нирвана, двуличие и без определения. Запущено всё.
Гога:
----Без комментария
----Без комментария
Забыли добавит
-Цитата:
111: У нас Аллаху Акбар и Иншалла, говорят каждый раз. А тот, кто запрещает это говорить, скорее всего не мусульманин..
И кто есть тут кто вообще не понятно, Даже о чём речь. Нирвана, двуличие и без определения. Запущено всё.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 16:16
Цитата:
Ну бегай собственно, но только потом ты обычно жалуешься как всегда..
Обижаешься, ноешь..
Как то не вяжется..
Перед одним извинился, вроде заткнулся.
Мне перед тобой на твои Обиды тоже извиняться?
Эл-починно:
Да я бы рад, но не могу иногда пройти мимо.
Да я бы рад, но не могу иногда пройти мимо.
Ну бегай собственно, но только потом ты обычно жалуешься как всегда..
Обижаешься, ноешь..
Как то не вяжется..
Перед одним извинился, вроде заткнулся.
Мне перед тобой на твои Обиды тоже извиняться?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 16:34
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