Отправлено: - 15:22

111:

Можно же просто постоянно поддакивать, кому то, постоянно подмазывать.. Не встревая лично и прямо в глаза. Разве это плохо?

111:

Думаю у нас с тобой в этом плане будут только плюсы, если ты так же будешь меня обходить..

Цитата:Ну это твоё всё! Я тебе прямо вроде сказал - не?Цитата:Нет думаю будут плюсы, если ты нести чушь прекратишь. Вот тогда можно будет нормально общаться.