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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3673
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 09:55
#13036
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О событиях на Кавказе, взгляд с другой стороны



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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33303
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 13:58
#13037
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Цитата:
Эл-починно:
куда ветер дует, туда и подмахну жить?

Я не убегал за куском хлеба в Германию, как некоторые, кто продал СССР и бежал в свое НАТО..
Какие ко мне претензии?
Ты бежал.
Говори за себя..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 14:03
#13038
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Цитата:
111:
Ты бежал.

Я просто уехал из страны, из за таких как ты, которые её разворовывали. 8-)
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 14:22
#13039
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Цитата:
111:

И ещё одна просьба, мне неприятно с тобой общаться, всё изворотишь и изоврёшь. как Ёжь изворачиваешься, лишь бы всё передёрнуть и извратить. И выйти как гусь, чистым их воды.
Давай или по существу, или прекрати нести чушь.
8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33303
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 14:48
#13040
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Что то еще


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33303
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 15:07
#13041
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День русского единства?


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33303
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 15:10
#13042
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Цитата:
Эл-починно:
Давай или по существу, или прекрати нести чушь.

Просто не лезь ко мне и всё.
И не ври, что слова твои, скидывай ссылки, как сам правила вводил..
Тебе что то мешает исполнять свои же правила?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 15:12
#13043
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Ты мля откуда такие "шедевры" только изыскиваешь?
певец ртом - а чем ещё кто поёт? :lol: Просто шедеврально, ты бы сначала сам что ли читал тот бред, что тут выставляешь 8-)
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 15:16
#13044
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Цитата:
111:
Просто не лезь ко мне и всё.

Да я бы рад, но не могу иногда пройти мимо. :lol: Цитата:
111:
И не ври

Вот этого я и добиваюсь, прекрати врать и наговаривать на людей. Если тебе чего неизвестно, это ещё не значит, что этого нет в мире. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33303
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 15:17
#13045
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Можно же просто постоянно поддакивать, кому то, постоянно подмазывать..
Не встревая лично и прямо в глаза.
Разве это плохо?
Тем более ярчайший пример тут где то вокруг моих комментов ходит.
Напрямую что то говорить боится, а за глаза пожалуйста.
Думаю у нас с тобой в этом плане будут только плюсы, если ты так же будешь меня обходить..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 15:22
#13046
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Цитата:
111:
Можно же просто постоянно поддакивать, кому то, постоянно подмазывать.. Не встревая лично и прямо в глаза. Разве это плохо?

Ну это твоё всё! Я тебе прямо вроде сказал - не?Цитата:
111:
Думаю у нас с тобой в этом плане будут только плюсы, если ты так же будешь меня обходить..

Нет думаю будут плюсы, если ты нести чушь прекратишь. Вот тогда можно будет нормально общаться.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8961
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 15:32
#13047
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Цитата:
111:
Кстати я как носитель русского языка и истории так же принадлежу к Русскому миру!

Цитата:
111:
Я русский!

----Без комментария
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 15:42
#13048
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Цитата:
Гога:
----Без комментария

Забыли добавит
-Цитата:
111: У нас Аллаху Акбар и Иншалла, говорят каждый раз. А тот, кто запрещает это говорить, скорее всего не мусульманин..

И кто есть тут кто вообще не понятно, Даже о чём речь. Нирвана, двуличие и без определения. Запущено всё.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33303
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 16:16
#13049
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Цитата:
Эл-починно:
Да я бы рад, но не могу иногда пройти мимо.

Ну бегай собственно, но только потом ты обычно жалуешься как всегда..
Обижаешься, ноешь..
Как то не вяжется..
Перед одним извинился, вроде заткнулся.
Мне перед тобой на твои Обиды тоже извиняться?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 16:34
#13050
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