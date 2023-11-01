Отправлено: - 16:11

111:

А сегодня не надо ничего делать, просто подавай жалобы постоянно и будешь хорошо жить..

Цитата:Ну, думаю жалобы им нужно подавать. Хотя бы чтобы потом не оказалось, что то они как жильцы все сломали в чужой квартире (которую они просто арендуют) и им потом не выставили счет на ремонт всего....