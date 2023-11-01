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Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных квартирах жалуются новоселы в Костанае
Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных квартирах жалуются новоселы в Костанае
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