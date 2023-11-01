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≡ Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47873
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 16:00
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Наши постоянные помощники, которые называют себя «Земляки из Германии», прислали для Зинаиды и Виктора Борган 500 евро. После конвертации в банке перевода Western Union получилась сумма 225 000 тенге. Сегодня мы передали деньги по назначению.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19409
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 16:00
#1
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//Наши постоянные помощники, которые называют себя «Земляки из Германии»
//

кто это , все знают.
при этом некоторые называют его сбежавшим...
стыдно должно быть.

[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 16:03]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
602
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 01.11.23 - 16:22
#2
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Цитата:
alex_60:
кто это , все знают. при этом некоторые называют его сбежавшим... стыдно должно быть.

.....а этот не збежавший чем то помог погарельцам?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19409
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Отправлено: 01.11.23 - 16:34
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
а этот не збежавший чем то помог погарельцам?


поклепы на "Земляков из Германии" писюлькает.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33303
Re: Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели...
Отправлено: 01.11.23 - 16:34
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
этот не збежавший чем то помог погарельцам?

Действительно, статью преподнесли так, что местные земляки никто не помогает погорельцам на дачах..
Как будто идет такой мелкий укор нашим костанайцам..
Разве это правильно?
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