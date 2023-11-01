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Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
Погорельцам в садовом обществе Костаная помогли читатели "НГ" из Германии
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